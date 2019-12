Ahrensburger beobachten Einbruch: Täter entkommt auf Fahrrad

Nach einem Einbruch in ein Reihenhaus in Ahrensburg (Symbolbild) sucht die Kriminalpolizei nun Zeugen der Tat.

Ahrensburg. Die Hinweise von zwei Zeugen haben bei einem Einbruch in ein Reihenhaus in Ahrensburg eine Sofortfahndung der Polizei im Osten der Stadt ausgelöst. Doch den Täter konnten die Beamten dennoch nicht fassen. Nun bittet die Kriminalpolizei weitere Zeugen um Hinweise zur Tat oder zum Verbrecher.

Frau wurde durch Licht einer Taschenlampe auf die Tat aufmerksam

Was war geschehen? Nach Angaben der Polizeidirektion Ratzeburg war der bisher unbekannte Täter am Freitag, 29. November, gegen 17.35 Uhr über ein seitlich gelegenes Fenster in das Reihenhaus an der Hagener Allee eingedrungen. Eine Nachbarin sah durch die Fenster das Licht einer Taschenlampe in den Räumen, die der Einbrecher offenbar gerade durchsuchte. Wenig später sah ein weiterer Zeuge den Mann beim Verlassen des Hauses. Der Verbrecher lief über die Hagener Allee in den Wanderweg Liebespfad. Dort stieg er auf ein silbernes Fahrrad und fuhr Richtung U-Bahnhof Ost davon.

Kripo braucht Hinweise auf großen Mann mit Geheimratsecken

Und so wird der Täter beschrieben: Er ist etwa 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank. Er hat dunkles Haar mit auffälligen Geheimratsecken. Er lief eher steif und ungelenkig, so die Zeugen. Die Kripo fragt: Wer kann Angaben zu der Tat oder dem Täter machen? Wem ist der Mann in der Umgebung des Wanderweges in Ahrensburg aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/80 90 entgegen.

