Ahrensburg/Hamburg. Die mangelhafte Kommunikation mit dem Kreis Stormarn hinsichtlich der geplanten Ausweitung des 10-Minuten-Takts der U-Bahnlinie 1 zwischen Volksdorf und Großhansdorf ist nun auch von der CDU-Bürgerschaftsfraktion in Hamburg scharf kritisiert worden. „Offenbar wurden dem Kreis Stormarn erst Ende September die konkreten finanziellen Details einer möglichen Taktverbesserung vorgelegt. Das ist viel zu spät und kein angemessener Umgang mit den Nachbarn am Stadtrand“, sagt der CDU-Abgeordnete Thilo Kleibauer.

Senat müsse Umgang mit Umland „deutlich verbessern“

Wie bereits berichtet, sollte im Zuge der Angebotsoffensive II des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) der 10-Minuten-Takt der U 1, der für den Streckenabschnitt auf Stormarner Gebiet nur in den Hauptverkehrszeiten früh und abends gilt, um drei Stunden ausgeweitet werden. Über die anteiligen Mehrkosten in Höhe von 500.000 Euro war der Kreis aber erstmals am 26. September informiert worden. Ein geordnetes Verfahren samt Beratung in den Kreistagsgremien war deshalb nicht mehr möglich gewesen, da solcherart haushaltsrelevante Investitionen bereits im Juli und August verhandelt werden müssen.

Nach Bekanntwerden der Kommunikationspanne hatte die CDU-Bürgerschaftsfraktion in einer Kleinen Anfrage fünf konkrete Fragen zur Abstimmung der zuständigen Hamburger Fachbehörde mit dem Kreis Stormarn gestellt – ohne allerdings befriedigende Antworten erhalten zu haben. „Der Senat antwortete bewusst schwammig und sehr ausweichend“, so Kleibauer gegenüber dem Abendblatt. Für ihn stehe außer Frage, dass der Hamburger Senat seine künftige Zusammenarbeit mit dem Umland „deutlich verbessern“ müsse.

Eine Verlängerung des 10-Minuten-Taktes bis Großhansdorf zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember ist damit ausgeschlossen und kann, wenn überhaupt, erst Ende 2020 vollzogen werden.