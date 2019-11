Lübeck/Schlamersdorf. Im Fall der getöteten Ivonne Runge aus dem Travenbrücker Ortsteil Schlamersdorf hat ihr Ex-Freund Stefan B. am Mittwoch vor dem Lübecker Landgericht ein umfassendes Geständnis abgelegt. Der Tankstellenpächter aus Schwarzenbek gab an, die Frau an der Bushaltestelle in Schlamersdorf erwürgt zu haben. Anschließend verscharrte er die Leiche in einem Waldstück nahe des Autobahnkreuzes Bargteheide bei Hammoor.

Rund 18 Monate lang blieb die Leiche verschwunden. Freunde, Familie und Polizei hatten vergeblich nach der damals 39 Jahre alten Frau gesucht. Auch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ wurde der Fall thematisiert. Doch Bewegung in die Ermittlungen kam erst, als im Mai die sterblichen Überreste der Frau von einem Landwirt entdeckt wurden. Schnell führten die Spuren zu Stefan B., der bereits kurz nach dem Verschwinden von Ivonne Runge vorübergehend festgenommen aber mangels Beweisen wieder freigelassen wurde.