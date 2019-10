Trittau. Die neue Kunstausstellung in der Wassermühle Trittau präsentiert Arbeiten von Laura Franzmann. Laura Franzmann studierte bis 2017 an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg. Im Fokus ihrer Installationen und Skulpturen steht der Körper und seine gesellschaftlichen und psychologischen Grenzen. Sie thematisiert Verbildlichungen des Inneren und Äußeren und Umstülpungen zwischen Körper und Raum. Die Schau in der Galerie in der Wassermühle zählt zu einer Ausstellungsreihe mit junger, zeitgenössischer Kunst, die durch eine Kooperation der Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn mit der Gemeinde Trittau ermöglicht wird.

Wie alle anderen Ausstellungen der Sparkassen-Kulturstiftung in diesem Jahr ist auch die von Laura Franzmann thematisch auf das Thema „Körper/Identitäten“ abgestimmt. Dieses beschäftigt sich mit der Bedeutung des Körperbildes in der bildenden Kunst und stellt die Frage, wie sich aktuelle künstlerische Positionen mit der Frage nach Identitätsbildungen auseinandersetzen.

Besucher der Galerie in der Wassermühle können unter anderem Masken und gesteppte Ornamente aus Kunstleder entdecken. Wer sich ein persönliches Bild von den Intentionen Laura Franzmanns machen will, sollte sich das Künstlergespräch am Sonntag, 3. November, vormerken.