Im Ahrensburger Marstall gibt es wieder Kunst zu sehen

Ahrensburg. Gibt es einen weiblichen Blick auf die Gesellschaft, die Kultur und im Besonderen auf die Kunst? Diese Frage beschäftigt acht Künstlerinnen, die jetzt gemeinsam im Ahrensburger Marstall ausstellen. „She World“ ist ab dem 22. September zu sehen. Eine der acht Frauen ist Julia Maiquez Esterlich. Sie stellt gleich mehrere Objekte aus. Eines davon ziert auch das Deckblatt des Begleitheftes zur Ausstellung. Es ist eine Turnierschleife, eine Art Orden, wie er bei Pferderennen oder -turnieren verliehen wird.

Künstlerin will auf Absurdität hinweisen

In einer Vitrine sind elf der Schleifen nebeneinander arrangiert. „A holy circle of V“ kommt im Unterschied zu den anderen von Esterlich ausgestellten Werken ohne Text aus. Erst bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass es sich beim zentralen Motiv der Plaketten um Abbilder weiblicher Brustwarzen handelt. „In vielen Ländern ist das Zeigen weiblicher Nippel verboten, männlicher aber nicht“, sagt Julia Maiquez Esterlich.

Die gebürtige Spanierin hat sich die Frage gestellt, warum das so ist. „Ginge es darum, sexualisierte Körperteile zu verhüllen, müsste konsequenterweise die ganze weibliche Brust nicht gezeigt werden dürfen, aber es sind nur die Brustwarzen.“ Auf diese Absurdität will die Künstlerin hinweisen.

In einer weiteren Arbeit, einem Wandteppich mit der Aufschrift „I would rather nor dream while asleep“ in hunderten Wiederholungen setzt sich Esterlich mit ihrer Schlafstörung auseinander: „Das versteht nur, wer darunter leidet. Ich mag es, zu sehen, wie einige Menschen den Kontext erkennen und andere nicht.“

Körperlichkeiten als zentrales Thema

In der Ausstellung nutzen die Künstlerinnen verschiedenste Formen, um sich auszudrücken: Film, Malerei, Fotografie, Skulpturen und Objekte. Während das Thema des Körperlichen bei Åsa Cederqvist und Julie Faveau für ihre Bildwelten ganz offensichtlich prägend ist, taucht Körperlichkeit bei Marcia Breuer, Gosia Machon, Franziska Opel, Wiebke Schwarzhans und Angela Anzi nur in abstrahierter Form auf.

Mit „Protektor“ hat Angela Anzi ein Motiv aus dem Kampfsport realisiert. Aus Ton hat sie Schutzutensilien für Zähne, Ohren und Hände geformt und bronzefarben glasiert. Leistungspotenziale von Körper und deren schützenden Accessoires stehen im Dialog miteinander und verweisen auch auf körperliche Fragilität, wie die Hamburger Künstlerin erklärt: „Die Protektoren aus Ton verbleiben wie Relikte nach einem Training und speichern Spuren des plastischen Handelns im Entstehungsprozess.“

Die Gruppenausstellung „She World“ ist Teil des Jahresthemas „Körper/Identitäten“ der Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn. Kuratorin Katharina Schlüter: „Ausgehend von der Rolle des Körperbildes in der bildenden Kunst wird aufgezeigt, wie sich heute künstlerische Positionen mit der Frage nach Identitätsbildungen auseinandersetzen.“ Die Kulturstiftung plant neben der Ausstellung noch ein Begleitprogramm mit zwei Gesprächsrunden. Bei „Der weibliche Blick I“ (20. Oktober, 15 Uhr) geht es um den sozialen Aspekt – das Leben und Arbeiten von Künstlerinnen und in „Der weibliche Blick II“ (27. Oktober, 15 Uhr) um den künstlerischen – Frauenkunst versus Männerkunst.

Ausstellung „She World“: 22. September bis 27. Oktober, Galerie im Marstall, Lübecker Straße 8. Vernissage am 22. September um 16 Uhr. Eintritt frei