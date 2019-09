Barnitzer erhält Ehrenpreis für innovative Tierhaltung

Barnitz/Kiel. „Unser Antrieb ist es den Menschen zu zeigen, welche hochwertigen Produkte wir in unserer Region herstellen. Bei uns passen Wirtschaftlichkeit und Tierwohl zusammen“, sagt Landwirt Hans-Jürgen Rienhoff aus Barnitz. Maßnahmen wie Platzangebot über gesetzlichem Mindeststandard, Reduzierung von Antibiotika, aber auch neue Vermarktungswege für ihre Ferkel haben der Familie Rienhoff jetzt den „Ehrenpreis für innovative Ansätze in der Tierhaltung“ von der Landwirtschaftskammer beschert.

Statt 300 Zuchtsauen gibt es heute nur noch 70

„Tierwohl liegt Bauern am Herzen, muss aber dennoch wirtschaftlich attraktiv bleiben“, sagt Kammerpräsidentin Ute Volquardsen. In Zeiten des Klima- und gesellschaftlichen Wandels befinde sich die Nutztierhaltung in einem permanenten Spagat. Zum einen durch die negative Berichterstattungen über konventionelle Tierhaltung, zum anderen durch den technischen Fortschritt und Faktoren wie Nährstoffmanagement, Gewässerschutz und Ressourceneffizienz.

Während der Betrieb von Rienhoff in vierter Generation zuvor seine Ferkelerzeugung auf bis zu 300 Zuchtsauen im Jahr 2000 ausgeweitet hat, suchte die Familie 2018 bewusst nach Alternativen. Statt immer größerem Wachstum stockten sie auf 70 Sauen ab und entwickelten neue Vermarktungswege für ihre Ferkel. Der gewonnene Platz kam dabei den verbliebenen Schweinen zugute.

Die Schweineboxen wurden in Eigenregie umgebaut

Die Boxen wurden in Eigenregie umgebaut, die Größe der so genannten Abferkelbuchten über gesetzlichem Mindeststandard entworfen und zusammengeschweißt. Heute werden die Ferkel direkt auf dem Hof gemästet, ein Teil bei der Schlachterei Schacht in Bad Oldesloe verarbeitet. Um das hochwertige Fleisch an die Kunden vor Ort weitergeben und als regionale Spezialität vermarkten zu können, werden zehn Prozent in Automaten verkauft. Zwei stehen auf dem Hof in Barnitz, einer in Bad Oldesloe und einer in Bargteheide.

„Unsere Schweine sind für uns richtige Glücksschweine“, sagt Rienhoff. Weil die Familie den Strukturwandel erfolgreich bewältigt hat.