Protestler machen mobil gegen MVA-Neubau

Stapelfelder Vereine informieren Stormarner am 17. September, wie sie Einwendungen gegen MVA-Neubau einreichen können.

Foto: EEW Energie from Waste

So soll die neue Müllverbrennungsanlage in Stapelfeld aussehen.

Stapelfeld. Die Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG!) Stapelfeld und der Verein „Das bessere Müllkonzept“ wollen den Stormarnern zeigen, wie sie Einwendungen gegen den Neubau der Müllverbrennungsanlage Stapelfeld einreichen können. Der Betreiber EEW Energy from Waste will Mitte 2022 ein neues Müllheizkraftwerk und eine separate Klärschlammverbrennung für schätzungsweise 150 Millionen Euro in Betrieb nehmen. Danach soll die alte MVA abgerissen werden.