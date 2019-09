Grund für die Zunahme über Ahrensburg, Ammersbek, Großhansdorf, Bargteheide, Jersbek und Elmenhorst sind Wartungsarbeiten in Fuhlsbüttel

Wegen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am Flughafen Fuhlsbüttel müssen sich Stormarner nun für zwei Wochen auf mehr Fluglärm einstellen.

Ahrensburg.. Die Einwohner des Kreises Stormarn müssen in den kommenden beiden Wochen mit mehr Flugzeugen am Himmel als gewöhnlich rechnen. Grund sind die jährlichen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am Hamburger Flughafen.

Von Mittwoch, 4. September, um 6 Uhr bis Mittwoch, 18. September, um 23 Uhr starten und landen alle Maschinen über die Piste 05/23 (Niendorf/Langenhorn). Das bedeutet mehr Flüge für den Korridor von Ammersbek über Ahrensburg, Großhansdorf, Bargteheide, Jersbek und Elmenhorst bis nach Bad Oldesloe. Die Piste 15/33 (Norderstedt/Alsterdorf) ist gesperrt, damit Handwerker Gummiabrieb an den Aufsetzpunkten beseitigen, Beton- und Asphaltarbeiten erledigen und Sielleitungen spülen können. Außerdem werden Markierungen erneuert und die Startbahnbefeuerung überprüft. Im Mai war die Piste mit dem Stormarner Korridor für zwei Wochen saniert worden. Der Flughafen hat einen WhatsApp-Service mit allen Terminen eingerichtet: www.hamburg-airport.de/de/Instandhaltung_Pisten.php.