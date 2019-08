Bargteheide forciert die neutrale Energieberatung

Bargteheide.. Mit einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 12. September, ab 15 Uhr im Stadthaus startet die Bargteheider Stadtverwaltung in Kooperation mit der Volkshochschule und der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein eine neue Offensive zur unabhängigen Energieberatung. „Wir wollen privaten Haushalten die Möglichkeit bieten, Häuser und Wohnungen energiesparender zu machen und dabei von den umfangreichen Fördermitteln der Bundesregierung zu profitieren“, so Ulrike Lenz, Klimaschutzmanagerin der Stadt.

Gutscheine für die ersten 20 Anrufer Zertifizierte Energieberater checken auf Wunsch Gebäudehüllen, Heizungen sowie Geräteausstattung und beraten unter anderem zu den Themen Wärmedämmung, Regelungstechnik, Erneuerbare Energien, Förderprogramme und Wechsel des Energieversorgers. Während die stationäre Beratung im Rathaus Bargteheide und ein Basis-Check vor Ort kostenlos sind, fallen für die Spezial-Checks, etwa von Gebäuden, der Heizung oder hinsichtlich Solarwärme, je 30 Euro an. Termine können unter der Rufnummer 0800/809 802 400 vereinbart werden. „Für die ersten 20 Anrufer halten wir Gutscheine für einen weitergehenden Check nach Wahl bereit", so Lenz. Ab Oktober gibt es regelmäßig jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat Beratungstermine im Rathaus.