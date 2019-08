Awo Ahrensburg feiert ihr 100-jähriges Bestehen

Ahrensburg.. Großen Zulauf verzeichnete am Wochenende das Peter-Rantzau-Haus in Ahrensburg. Der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (Awo) feierte sein 100-jähriges Bestehen und fast 200 Mitglieder und Gäste kamen, um zu gratulieren. Allen voran die Hamburger Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD), die auch die Festrede hielt.

„Die DNA der Arbeiterwohlfahrt heißt: Teilhabe statt Versorgung. Es geht nicht um Almosen, sondern um die aktive Teilhabe von wirtschaftlich schwächeren Menschen jeden Alters in allen Bereichen der Gesellschaft“, so Leonhard. Das Kernziel der Awo spiegele sich in all ihren vielfältigen Aktivitäten, von den Kitas bis zur Seniorenarbeit sowie den zahlreichen sozialen Beratungseinrichtungen.

Mit 230 Mitgliedern und Helfern in der Stadt präsent

Das bekräftigte auch der Ortsvereinsvorsitzende Jürgen Eckert. „Die Awo steht als Sozialverband seit einhundert Jahren standhaft auf der Seite der Schwachen in unserer Gesellschaft.“ Sie zeige klare Kante gegen jede Form von Rassismus und stehe für Vielfalt. „Wenn die Awo vor 100 Jahren nicht gegründet worden wäre, müssten wir sie heute erfinden“, so Eckert. Der Mangel an bezahlbaren Wohnungen, Kinder- und Altersarmut seien nur drei Beispiele dafür, dass sich die sozialen Probleme auch in einer ansonsten reichen Stadt wie Ahrensburg immer stärker durchschlügen: „Wir verstehen uns als aktives Gegengewicht gegen diese Entwicklung und als Partner betroffener Menschen.“

Heute ist die Awo in Ahrensburg mit ihren 230 Mitgliedern und zahlreichen weiteren ehrenamtlichen Helfern aus der städtischen Sozialarbeit nicht mehr wegzudenken. Größtes Projekt und zentrale Anlaufstelle ist und bleibt das Peter-Rantzau-Haus.