Polizei appelliert an Autofahrer: Achtet auf Schulanfänger!

Glinde.. Die Polizei ruft Autofahrer dazu auf, in diesen Tagen besonders vorsichtig zu fahren und auf die im Straßenverkehr noch unerfahrenen Erstklässler zu achten. „Es ist wichtig, auf Schulwegen, vor Kitas, Schulen und Schulbushaltestellen sowie überall dort, wo die Verkehrsanfänger unterwegs sind, den Fuß vom Gas zu nehmen und besonders aufmerksam und rücksichtsvoll zu fahren“, heißt es in einem Appell der Polizeidirektion Ratzeburg.

Statt Bußgeld gibt es ausnahmsweise Saures

Um Autofahrer daran zu erinnern, starten die Beamten in der kommenden Woche wieder ihre Verkehrssicherheitsaktion „Äpfel und Zitronen“ in Stormarn und im benachbarten Herzogtum Lauenburg. Die Polizisten nehmen dabei Geschwindigkeitskontrollen vor mehreren ausgewählten Grundschulen vor. Wer sich an das vorgeschriebene Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde hält, bekommt von den Grundschülern als Belohnung einen Apfel geschenkt. Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren, erhalten an diesem Tag statt Verwarn- oder Bußgeld eine Zitrone, mahnende Worte und die Bitte, in Zukunft langsamer zu fahren, mit auf den Weg.

Drei Termine in Stormarn

In Stormarn sind die Präventionsexperten der Polizei an drei Tagen im Einsatz. Am Montag, 26. August, sind sie zunächst vor der Grundschule Mollhagen (Eichedeer Straße 16) in der Gemeinde Steinburg anzutreffen. Am Dienstag, 27. August, ist eine Geschwindigkeitskontrolle vor der Grundschule Wöhrendamm (Wöhrendamm 59) in Großhansdorf geplant. Die Grundschule Wiesenfeld (Holstenkamp 29) in Glinde ist am Donnerstag, 29. August, an der Reihe. Los geht es jeweils um 8 Uhr.