Trittau warnt vor Gefahr durch „Elterntaxis“

Der Schulverband und die Gemeinde Trittau warnen vor den Gefahren. Es sollen „Kiss and Go“-Zonen genutzt werden. Genauere Infos.

Trittau.. Wenn am kommenden Montag, 12. August, die Sommerferien vorbei sind, dürfte es wieder eng werden vor den Schulen – und möglicherweise gefährlich für die Kinder und Jugendlichen. Grund ist die erfahrungsgemäß hohe Zahl an „Elterntaxis“ – also Autos, mit denen Väter und Mütter ihre Sprösslinge bis direkt vor die Schulen bringen.