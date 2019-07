Reinbeker wollen mehr Service bei Nutzung der Bahn

Reinbek.. Während des Sommers besucht der Reinbeker Landtagsabgeordnete Martin Habersaat (SPD) gern die Bürgermeister seines Wahlkreises. Ehrensache, dass er auch beim Bürgermeister seiner Wohnstadt Station machte: Mit Björn Warmer (SPD) sprach er über die S-Bahn-Querelen und die Folgen der Asbestkrise am Schulzentrum.

Außer dem gewünschten Zehn-Minuten-Takt der S 21 und der Zuverlässigkeit, die zu wünschen übrig lasse, spielen auch Service- und Preisfragen bei der Zufriedenheit der Reinbeker mit der S-Bahn eine große Rolle. Bemängelt werde, dass beim HVV seit 2011 zwar eine Geld-zurück-Garantie gelte. Der Betrag muss aber persönlich beim Servicecenter abgeholt werden. „Das passt nicht mehr ins Jahr 2019“, so Habersaat.

Parkplatzdruck könnte sich entschärfen

Erneut anstoßen wolle er Gespräche über die HVV-Zonengrenzen. Das begrüßt Björn Warmer: „Wenn Wohltorf und Aumühle in den HVV-Großbereich gelegt werden würden, könnte das den Parkplatzdruck rund um den Reinbeker Bahnhof massiv entschärfen. Und es wäre natürlich für Wohltorf und Aumühle ein Schritt nach vorn .“

Die Mitarbeiter der Stadt seien nach dem Asbestfund an der Schule stark durch die Bewältigung der Krise eingebunden. Warmer: „Wir haben in kürzester Zeit Ausweichräume bereitstellen müssen, arbeiten mit Hochdruck daran, in den Ferien die provisorische Containerschule zu errichten. Parallel wird das alte Gebäude entkernt und saniert.“