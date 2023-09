Polizei Ahrensburg: Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Kriminelle wollen in Einfamilienhaus an der Christel-Schmidt-Allee eindringen. Doch sie flüchten. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ahrensburg (Symbolbild).

Ahrensburg. In Ahrensburg hat eine Alarmanlage einen Einbruch verhindert. Laut Polizei hatten Unbekannte am frühen Sonnabendmorgen, 2. September, gegen 5.10 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus an der Christel-Schmidt-Allee einzudringen. Dabei lösten sie das Alarmsystem des Gebäudes aus, durch welches eine Sicherheitsfirma benachrichtigt wurde.

Die Einbrecher ergriffen die Flucht. Als eine Streife der Polizei wenig später vor Ort war, waren die Kriminellen bereits verschwunden. Die Beamten konnten lediglich noch ein aufgebrochenes Fenster feststellen. Um die Täter zu fassen, bitten die Ermittler Zeugen um ihre Mithilfe. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter Telefon 04102/809-0 entgegen.