Polizei Stormarn: Bewohner im Urlaub – Einbrecher schlagen in Großensee zu

Großensee/Witzhave. Sommerferien, Urlaubszeit, viele Menschen sind verreist: Das machen sich Kriminelle gern zunutze, um ungestört in fremde Wohnhäuser einzubrechen. Diese Erfahrung mussten zwei Familien aus Großensee und Witzhave machen. In beiden Orten schlugen die Einbrecher zu, als die Bewohner gerade im Urlaub weilten.

In Großensee wurde nach Angaben der Polizei zwischen Donnerstag, 24. August, 9.30 Uhr, und Sonntag, 27. August, 12 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Wünschberg eingebrochen. Die Täter drangen durch die Terrassentür ein und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Ob sie dabei Beute machten, ist laut Polizei noch unklar.

Bewohner im Urlaub: Einbrecher schlagen in Großensee und Witzhave zu

In Witzhave war eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus am Katerstieg Ziel von Einbrechern. Die Kriminellen versuchten, durch die Wohnungstür hineinzugelangen, scheiterten aber bei dem Versuch und flohen unverrichteter Dinge. Den Tatzeitraum gibt die Polizei mit 29. Juli bis 27. August an.

In beiden Fällen hoffen die Beamten bei den Ermittlungen auf Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung des Tatortes beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter Telefon 04102/80 90 entgegen.