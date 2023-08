A1 bei Reinfeld: Diebe legen Warnbeleuchtung an Autobahnbaustelle lahm

Reinfeld. Gefährlicher Diebstahl an der A1: Kriminelle haben die Warnbeleuchtung lahmgelegt, die Autofahrer auf die Brückenbaustelle an der Anschlussstelle Reinfeld hinweisen soll. Sie entwendeten die Batterie eines Schildes, das in Fahrtrichtung Norden in Höhe Rethwisch aufgestellt war und mit gelben Blinkleuchten auf die vier Kilometer entfernte Baustelle aufmerksam machen soll. Damit war die Hinweistafel nachts kaum mehr zu erkennen.

Nach Angaben der Polizei wurden die Leuchten mit einer 51 mal 22 mal 22 Zentimeter großen und rund 35 Kilogramm schweren Batterie betrieben. Den Tatzeitraum können die Beamten auf Montagabend, 28. August, 22 Uhr, bis Dienstagmorgen, 29. August, 3.30 Uhr eingrenzen.

Der Sachschaden liege bei etwa 180 Euro. Wie die Täter die Batterie entwenden konnten, ist unklar. Das Polizei-Autobahnrevier Bad Oldesloe ermittelt und sucht Zeugen. Hinweisen nehmen die Beamten unter Telefon 04531/170 60 entgegen.