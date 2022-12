Polizei Ahrensburg: Schüsse auf Rathausplatz – Mann ausgeraubt

Fünf Unbekannte überfallen am zweiten Weihnachtsabend einen 21-Jährigen aus Hoisdorf. Was die Polizei bis jetzt über den Fall weiß.

Ahrensburg. Auf dem Ahrensburger Rathausplatz ist es am Abend des zweiten Weihnachtstages zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen, an der sechs Personen beteiligt waren. Es fielen Schüsse, am Ende war ein Hoisdorfer verletzt und seiner zwei Mobiltelefone beraubt. Die Polizei Ahrensburg ermittelt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen traf gegen 19.40 Uhr ein 21-jähriger Mann auf fünf Personen und geriet mit Mitgliedern dieser Gruppe in ein Streitgespräch. In dessen Verlauf schoss eine der fünf Personen mit einer Schreckschusswaffe auf ihn. Dem 21-Jährigen gelang es, seinem Gegenüber die Waffe abzunehmen. Dann schoss er unmittelbar zurück. Anschließend flüchtete der Hoisdorfer in eine Pizzeria an der Manfred-Samusch-Straße, um dort um Hilfe zu bitten und darum, dass die Polizei gerufen wird.

Polizei Ahrensburg: Als die Beamten eintreffen, sind die Angreifer schon weg

Seine Widersacher aber waren hartnäckig. Sie verfolgten ihn bis vor das Restaurant, zwei Personen gingen sogar hinein und schlugen den Hoisdorfer, bis er zu Boden ging. Dann raubten sie ihm zwei iPhones, die er bei sich trug. Die fünf Unbekannten flüchteten noch vor dem Eintreffen der Beamten. Der 21-Jährige zog sich diverse Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg führt die Ermittlungen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die Hinweise auf die beteiligten Personen geben können. Sachdienliche Informationen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.