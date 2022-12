Verkehrsunfall: 23-Jährige wird angefahren und stirbt – Fahrer flüchtig

In Malchin kam es am ersten Weihnachtstag zu dem tödlichen Unfall. Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Bei einem Unfall kam am ersten Weihnachtstag eine 23-Jährige ums Leben. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung (Symbolbild).

Malchin. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Malchin ist am ersten Weihnachtstag eine 23-Jährige ums Leben gekommen. Die junge Frau wurde auf der Stavenhagener Straße auf Höhe der Hausnummer 31 zwischen 22.30 Uhr und 23.15 Uhr von einem Fahrzeug angefahren und dabei so schwer verletzt, dass sie ihren Verletzungen erlag. Der Fahrer oder die Fahrerin des Fahrzeugs ist nach dem folgenschweren Zusammenstoß geflohen. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Frau stirbt bei Unfall: Polizei bittet um Hinweise

Wie die Polizei mitteilte, gibt es derzeit noch keinerlei Hinweise auf den Hersteller des Autos oder den Fahrzeug-Typ. Die Beamten sind sich sicher, dass das Auto im Frontbereich nach dem tödlichen Unfall deutlich sichtbare Schäden aufweisen muss. Am Unfallort waren Ermittler der Kriminalpolizei, der Rechtsmedizin und ein Gutachter des Sachverständigers Dekra im Einsatz.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum beteiligten Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Malchin, Telefon 039942310, jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet (www.polizeimvnet.de) zu melden.