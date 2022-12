Polizei Schleswig-Holstein - Einbrecher kamen zu Weihnachten – Zeugen gesucht

Hausbewohner erlebten an den Festtagen eine üble Überraschung. Polizei fragt, wer Verdächtige am Tatort gesehen hat.

Kreis Segeberg. Auch die Weihnachtsfeiertage haben Einbrecher nicht davon abgehalten, in Wohnungen und Häuser einzudringen. Auffällig viele Tatorte liegen in Dörfern. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach den Tätern.

Heiligabend hätten Unbekannte zwischen 14 und 20.30 Uhr versucht, in Hagen an der Hauptstraße in ein Einfamilienhaus einzubrechen, teilte die Polizei am Dienstag. Sie gelangten jedoch nicht ins Haus.

Heiligabend brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein

Modeschmuck erbeuteten Einbrecher Heiligabend zwischen 15.30 und 22 Uhr in Klein Gladebrügge. Dort waren die Täter an der Segeberger Straße zwischen Hamann’s Koppel und Am Gieselteich in ein Einfamilienhaus eingedrungen.

Auf Schmuck hatten es ebenfalls Einbrecher in Hartenholm abgesehen. Heiligabend zwischen 14.35 und 0.25 Uhr stiegen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Bürgermeisterweg ein.

Einbrecher richteten in Sülfeld Sachschaden an

Am 1. Weihnachtsfeiertag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Schiefer Berg in Leezen. Die Tatzeit liegt zwischen 15 und 18.50 Uhr. „Vermutlich wurde Schmuck gestohlen“, teilte die Polizeidirektion mit.

An der Straße Zuckerhut in Sülfeld versuchten Einbrecher am selben Tag zwischen 13 und 1 Uhr ohne Erfolg, in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Dabei entstand Sachschaden.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen durchsuchten Unbekannte ein Wohnhaus im Emil-Hamelau-Weg in Kayhude. „Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ließ sich noch kein Diebesgut feststellen“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann.

In allen Fällen sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter 04101/2020 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.