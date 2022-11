Stormarn: Polizei ermittelt nach Einbruch in Mehrfamilienhaus in Witzhave

Zwei Unbekannte dringen in Immobilie an Möllner Landstraße in Witzhave ein. Wer kann Angaben zu einem grünen Fahrzeug machen?

Witzhave. Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Witzhave. Nach Angaben der Beamten fuhren zwei unbekannte Personen am Dienstag, 8. November, gegen 17 Uhr mit einem hellgrünen Fahrzeug vor der Immobilie an der Möllner Landstraße in der kleinen Gemeinde bei Trittau vor. Die Kriminellen seien zunächst in den vorderen Teil des Gebäudes eingedrungen, in dem sich Geschäftsräume befinden.

Kurz darauf seien die Verdächtigen in den rückwärtigen, nicht einsehbaren Bereich des Hauses mit Privaträumen verschwunden. Gegen 17.10 Uhr flüchteten die Täter nach Angaben der Polizei mit dem Fahrzeug. Wenig später habe der Inhaber der Wohnung den Diebstahl eines Portemonnaies und einer geringen Menge Bargeld festgestellt.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg sucht nun Zeugen. Die Beamten fragen: Wem ist das obige grün- oder türkisfarbige Fahrzeug im Bereich Witzhave aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Fahrzeuginsassen und zum Kennzeichen geben? Erreichbar ist die Kripo unter Telefon 04102/809-0.