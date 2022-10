Polizei Stormarn: Satteldieb treibt sein Unwesen in Großhansdorf

Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl mehrerer Fahrradsättel am U-Bahnhof Schmalenbeck in Großhansdorf und sucht den Eigentümer dieses und anderer Fahrräder.

Großhansdorf. Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl mehrerer Fahrradsättel in Großhansdorf. Demnach montierte ein Unbekannter die Sitze mehrerer Räder ab, die am U-Bahnhof Schmalenbeck abgestellt waren. Den Wert des Diebesgutes geben die Beamten mit rund 120 Euro an. Zeugen wollen am Montag, 26. September, gegen 11 Uhr einen Mann auf dem Bahnhofsvorplatz am Ahrensfelder Weg gesehen haben, wie er sich an den Fahrrädern zu schaffen machte.

Als er bemerkte, dass er beobachtet wurde, sei der Unbekannte in das Bahnhofsgebäude geflüchtet. Der Mann wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben, er habe eine blau-grüne Regenjacke und einen azurblauen Rucksack getragen. Die Polizei sucht nun die Eigentümer der betroffenen Fahrräder sowie Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können. Hinweise an 04102/456 50.