Polizei: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld in Großhansdorf

Großhansdorf. Die Polizei sucht nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Großhansdorf Zeugen. Nach Angaben der Beamten brachen die Täter am Sonnabend, 3. September, zwischen 11.05 Uhr und 12.30 Uhr die Eingangstür auf, um in das Einfamilienhaus am Wöhrendamm zu gelangen. Anschließend durchsuchten die Kriminellen die Wohnräume nach Wertgegenständen und flüchteten letztlich mit Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten um Hinweise: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Wöhrendamm in Großhansdorf beobachtet? Erreichbar ist die Kripo unter Telefon 04102/80 90.