Tankstellen-Überfall in Aumühle: Kassierer mit Messer bedroht

Aumühle. Der Alptraum eines jeden Tankstellenmitarbeiters: Ein maskierter Mann tritt in den Verkaufsraum und fordert mit einer Waffe in der Hand Bargeld. So ähnlich ist es einem 19 Jahre alten Kassierer der Aral-Tankstelle in Aumühle am Dienstagabend ergangen.

Tankstelle in Aumühle überfallen – Angestellter wurde mit Messer bedroht

Laut Polizei hat ein bisher unbekannter Mann gegen 21.50 Uhr die Aral-Tankstelle an der Schönningstedter Straße betreten und unter Vorhalt eines langen Messers vom 19-jährigen Mitarbeiter die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse gefordert. Der Täter wurde ungeduldig, der Kassierer schien nicht schnell genug seiner Anweisung zu folgen. Schließlich griff er selbst in die geöffnete Kasse. Im Anschluss floh er mit dem Bargeld im oberen dreistelligen Bereich vom Tankstellengelände in Richtung Krabbenkamp.

Der Tankstellenräuber soll etwa 20 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Zum Tatzeitpunkt trug er einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Maske und eine schwarze Jogginghose. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich unter Telefon 040/7277070.