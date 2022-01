Polizei Ahrensburg: Unbekannte brechen in zwei Apotheken ein

Ahrensburg. Einbrecher sind in der Nacht von Montag, 17. Januar, auf Dienstag, 18. Januar, in Ahrensburg unterwegs gewesen und in eine Apotheke in der Hagener Allee eingedrungen. Sie brachen eine Tür auf, entwendeten eine Bargeldsumme im unteren vierstelligen Bereich und verursachten einen Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Einbruch in Apotheken: Polizei Ahrensburg hat Ermittlungen übernommen

Ob es sich um die selben Täter handelt, die auch versuchten, in die Innenräume einer Apotheke in der Hamburger Straße zu gelangen und mit einem Gullydeckel die Tür eines Lebensmittelmarktes in der Manhagener Allee einzuwerfen, steht nicht fest. Alle drei Taten ereigneten sich zwischen Ladenschluss am Montagabend und Dienstagmorgen.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Vorfällen geben können. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 04102/809-0 erreichbar.