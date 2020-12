In Corona-Zeiten Weihnachten: Wie Stormarner "Promis" in diesem Jahr feiern

Ahrensburg. Für Stormarner, die den Zweiten Weltkrieg nicht miterleben mussten, dürfte das Weihnachtsfest 2020 mit ganz besonderem Verzicht verbunden sein. Treffen sind wegen der Corona-Pandemie nur im engsten Familienkreis erlaubt. Gottesdienste fallen ganz aus oder sind nur online zu sehen. Die Bescherung verschieben viele ins nächste Jahr. In Alten- und Pflegeheimen lebende Angehörige dürfen nur unter großen Einschränkungen besucht werden. Sämtliche Restaurants sind geschlossen, ebenso Konzertsäle.

Wie gehen Menschen in Stormarn mit den von einem Virus ausgelösten Beschränkungen um? An welchen Traditionen halten sie fest, welche werden unterbrochen? Worauf freuen sie sich in schwierigen Zeiten? Die Redaktion hat sich umgehört.

Thomas Piehl, seit zwei Jahren Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Holstein, gewinnt der außergewöhnlichen Situation auch etwas Positives ab. "Ich war sowohl privat als auch beruflich noch nie so gut vorbereitet auf das Fest und den Jahreswechsel wie diesmal", sagt der Großhansdorfer. Jagte sonst im November und Dezember ein Termin den nächsten, fielen aktuell sämtliche Veranstaltungen aus. Wichtige Treffen wurden als Videokonferenz abgehalten.

Thomas Piehl, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Holstein.

Die Tradition, dass die Familie am Tag vor Heiligabend gemeinsam den Weihnachtsbaum schmückt, blieb bestehen. Die erwachsenen Töchter Natalie und Leonie, die als Online-Managerin und Ärztin momentan selbst besonders stark beschäftigt sind, kamen nach der Arbeit ins Elternhaus.

Auch der Festauftakt kann im gewohnten Kreis gefeiert werden: Beim Essen an diesem Donnerstag sind die Partner der Kinder dabei. "Dem obligatorischen Waldspaziergang steht ebenfalls nichts entgegen, der Gottesdienst muss allerdings ausfallen", sagt Piehl.

Das gilt auch für das übliche Treffen mit der Familie seines Bruders am ersten Weihnachtstag. "Wir haben uns zur Geschenkübergabe unter freiem Himmel im Duvenstedter Brook verabredet", sagt Thomas Piehl. Seine Frau und er nähmen die Situation gelassen: "Das wird mal wirklich ein besinnliches Fest."

Jan-Uwe Rogge aus Bargteheide hat für die Krise einen Tipp parat

Jan-Uwe Rogge, Buchautor und Erziehungsberater aus Bargteheide.

Der Bargteheider Erziehungsberater und Erfolgsautor Jan-Uwe Rogge ("Kinder brauchen Grenzen") hat für die Corona-Krise einen Tipp, den er sonst auch Eltern gibt: "Wenn wir geduldig und ein Stück weit gelassen bleiben, ist es einfacher." Sein Motto: Nicht immer auf das Negative achten, sondern die positiven Aspekte sehen.

Selbstverständlich muss sich auch Rogge einschränken. So wäre er in diesen Monaten auf Lesereise in Wien, Salzburg und Linz, auch um sein neues Buch "So große Gefühle!" (geschrieben mit Benediktinerpater Anselm Grün) vorzustellen. Doch Rogge weiß: "Viele lamentieren auf hohem Niveau." Zum Vergleich müsse man nur mal schauen, was Mitarbeiter in Kliniken und Pflegeheimen seit Monaten leisteten.

Heiligabend kommt wie üblich der Sohn mit Freundin ins Bargteheider Reihenhaus von Regine und Jan-Uwe Rogge. Auf den Ausflug in den Hamburger Michel zur 23-Uhr-Christmette müssen sie verzichten. "Wenn dort Hunderte Besucher "O du fröhliche" singen, können einem schon die Freudentränen kommen", sagt Rogge über unvergessliche Momente.

Die Festtage nutzt das Paar für Spaziergänge durch die Stadt. "Das traditionelle Essen im rund 15-köpfigen Familienkreis am zweiten Weihnachtstag fällt aus", sagt Jan-Uwe Rogge. Ein Treffen, bei dem auch an die verstorbenen Eltern gedacht und Geschenke verteilt werden, könne man möglicherweise schon im Frühjahr nachholen. Und einen großen Vorteil bringen die Corona-Regeln für die Rogges auch: "Schön, dass es Silvester keine Böllerei gibt."

Stormarns Landrat feiert nur zu viert Weihnachten

Landrat Henning Görtz feiert diesmal in wesentlich kleinerem Kreis als sonst. "Normalerweise kommen

Stormarns Landrat Henning Görtz.

Heiligabend auch meine beiden Brüder mit ihren Familien", sagt der Bargteheider. "Diesmal werden wir nur zu viert sein: meine Frau Anja, ihre Eltern aus Mecklenburg-Vorpommern und ich." Am ersten Feiertag kommt dann Sohn Phillip mit seiner Freundin. "Geschenke für Nichten und Neffen gibt es natürlich trotzdem", sagt Görtz.

Zwischen den Jahren habe es bisher oft auch noch Treffen mit Freunden gegeben. "Und zu Silvester sind wir eigentlich seit vielen Jahren eine Zehner-Runde. Doch so etwas geht jetzt einfach nicht, dafür hat aber auch jeder aus unserem Freundeskreis Verständnis." Der Chef der Kreisverwaltung ist gespannt, ob sich die frühere Ungezwungenheit bei großen Feiern, Konzerten und anderen Veranstaltungen, bei denen viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, nach dem Ende der Corona-Pandemie wieder einstellen wird.

Landesjustizminister Claussen hat am zweiten Feiertag die Schwiegereltern zu Gast

Landesjustizminister Claus Christian Claussen (CDU) erwartet ein ganz anderes Fest als in den vergangenen Jahren. "Obwohl wir eine große Familie sind, werde ich Heiligabend daheim in Bargteheide nur mit meiner Frau und meiner jüngsten Tochter feiern", sagt er. Am zweiten Feiertag seien dann seine Schwiegereltern zu Gast.

Claus Christian Claussen (CDU).

Er selbst hat fünf Kinder, seine Schwester vier. "Da sind sonst locker bis zu 20 Familienmitglieder zusammengekommen", so der Politiker. "In diesen Zeiten ist solch ein großer Kreis aber nicht möglich, deshalb konzentrieren wir uns auf die Kernfamilie." Claussen hofft, dass das auch in vielen anderen Familien so ist, weil es die besondere Situation einfach erfordere. "Ich würde mir wünschen, dass es diese Einsicht bei vielen Menschen gibt, weil eine komplette Kontrolle der Hygieneregeln weder möglich noch sinnvoll ist."

Schauspieler Fabian Harloff will zur Ruhe kommen

Musiker und Schauspieler Fabian Harloff.

Der Musiker und Schauspieler Fabian Harloff möchte die Weihnachtstage als Chance nutzen, um zur Ruhe zu kommen. „Man muss das Beste aus der Situation machen und die Gelegenheit sehen, mal nicht wie sonst von einem Treffen zum Nächsten zu hetzen“, sagt der Lütjenseer, der unter anderem seit 2007 in der ZDF-Serie „Notruf Hafenkante“ zu sehen ist.

Üblicherweise feiert er Weihnachten in einem großen Freundeskreis und mit Schulkameraden. „Traditionell treffen wir uns in verschiedenen Gruppen um Weihnachten herum, das fällt leider dieses Jahr aus.“ Die Familie werde er nun im kleinen Kreis draußen am Lagerfeuer auf einen Glühwein sehen. „Zum Glück haben wir genug Platz“, so Harloff.

Bargteheider Pastor Roßmanek feiert mit anderen Gläubigen

Jan Roßmanek, Pastor in Bargteheide.

Der Bargteheider Pastor Jan Roßmanek feierte seit Jahren Weihnachten mit vielen anderen Gläubigen zunächst im Elmenhorster Ortsteil Fischbek und im Anschluss draußen vor der Tremsbütteler Kate. "Ich werde die gemeinsamen Gottesdienste vermissen“, sagt er. „Es ist stets etwas Besonders, wenn alle bei Punsch dicht an dicht stehen und gemeinsam vertraute Weihnachtslieder singen.“

In diesem Jahr verbringt der Pastor die Tage mit seiner kleinen Familie zu Hause. „Auch beim Gottesdienst per Internet-Livestream lässt sich gemeinsam laut mitsingen“, sagt er. Nicht fehlen dürfe der Kultfilm „Drei Nüsse für Aschenbrödel“.

Gekocht werde gemeinsam mit dem Schwiegervater per Videokonferenz auf Zoom. „Normalerweise hat mein Schwiegervater Heiligabend immer Steaks mit seiner berühmten Zwiebelsoße gebrutzelt“, sagt Roßmanek. „Er wird uns live von Fehmarn aus in die Geheimnisse seiner Soße einführen. Ich denke, es liegt einfach an einer ordentlichen Portion Butter und nochmals Butter.“

Nebenbei hat der Pastor die telefonische Hotline (04532/502515) der Bargteheider Kirchengemeinde im Blick. „Wir sind auch und gerade in den Weihnachtstagen und zwischen den Jahren für Menschen da, die praktische Hilfe oder ein tröstendes Wort suchen.“ Ihn selbst habe ein Vers der österreichisch-ungarischen Dichterin Mascha Kaléko durch diesen Advent begleitet: „Die Nacht, in der das Fürchten wohnt, hat auch die Sterne und den Mond.“

Chef der CDU-Fraktion im Landtag feiert im engsten Familienkreis

Tobias Koch, Chef der CDU-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag.

Der Ahrensburger Tobias Koch, Chef der CDU-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag und auch Kreisvorsitzender, erwartet weniger Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Der Politiker, der mit seiner Familie am Stadtrand lebt, sieht’s positiv: „Dafür verspricht der eine oder andere Gutschein nachträgliche Freuden im nächsten Jahr.“

Alles in allem werde vieles im Hause Koch gar nicht so viel anders sein. „Der Weihnachtsbaum steht, Weihnachtslieder erklingen aus den Lautsprecherboxen, Heiligabend wird wie immer im engsten Familienkreis privat gefeiert. Man könnte glatt meinen, die Regeln zur Kontaktbeschränkung hätten auch in den Vorjahren schon gegolten.“ Auch weiße Weihnachten werde es dieses Mal wohl nicht geben. Koch: „Also vieles wie gehabt, auch wenn einiges anders sein wird.“ So fällt der Spaziergang zum Gottesdienst weg.

Auf 2021 blickt der CDU-Fraktionschef mit Optimismus. Koch sagt: „Es zeichnet sich in gar nicht ferner Zukunft mit Ostern auch schon das Fest der Erlösung ab – hoffentlich auch in Sachen Corona-Pandemie.“