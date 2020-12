Ein besonderer Brief Was der Weihnachtsmann Euch sagen will

Hamburg. Er hätte nie gedacht, dass so etwas einmal passieren würde. Dass er an einem Heilig-Abend zuhause bleiben und sich nicht auf den Weg zu den Kindern machen würde. Doch als die Zahlen der Corona-Erkrankten im November immer weiter in die Höhe stiegen, fällte der Weihnachtsmann eine Entscheidung von ungemeiner Tragweite.

Er rief seine Helfer zusammen und teilte ihnen mit, dass sie in diesem Jahr nicht ausschwärmen sollen. Dann schrieb er einen Brief an die Familien und bat um ihr Verständnis: „Liebe Familien, die Weihnachtsmänner werden in diesem Jahr erstmalig zu Hause bleiben“, hieß es darin. „Die aktuelle Corona-Pandemie einhergehend mit dem aktuell steigendem Infektionsgeschehen, haben mich nach reiflicher Überlegung dazu bewogen, alle Auftritte für dieses Jahr abzusagen. Die Gesundheit der Kinder, Familien und Weihnachtsmänner haben vor allem Anderen Priorität.

Gelegenheit mit weniger Stress besinnliche Weihnachten zu feiern

Es ist vielleicht eine Gelegenheit mit weniger Stress und mehr Zeit besinnliche Weihnachten mit Euren Lieben zu verbringen! Verzichten wir einfach einmal – Zeit ist das kostbarste Gut, dessen sollten wir uns bewusst sein. Vor allem aber ist dieses der Moment, um an all diejenigen zu denken, die von der Pandemie gesundheitlich betroffen sind. Denen möchte ich viel Kraft wünschen, damit sie durch diese schwere Zeit kommen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass der Weihnachtsmann im nächsten Jahr die Kinder alle erneut besuchen wird. Passt gut auf Euch auf und bleibt gesund!“

Zum ersten Mal in seiner Geschichte wird der Weihnachtsmann, der Jahr für Jahr zwischen Lüneburg und Buxtehude, Harburg und Tostedt unterwegs ist, den Heiligen Abend auf dem eigenen Sofa verbringen. Die Weihnachtsmann-Zentrale Lüneburg bleibt geschlossen. Und der Weihnachtsmann und seine 25 Helfer, die in den Vorjahren bei Firmenfeiern, in Kaufhäusern und Supermärkten sowie am Heilig Abend in den Familien unterwegs waren, bleiben zuhause.

„Ich vermisse die fröhlichen Kinder !“, sagt der Weihnachtsmann. „Aber ich habe nun endlich einmal Zeit, meinen eigenen Weihnachtsbaum zu betrachten. „Mit meinen Gedanken aber werde ich auch bei den vielen Kindern sein, die in diesem Jahr auch auf meinen Besuch verzichten müssen.

Lesen Sie auch:

Gern hätte er ihnen aus dem Goldenen Buch der Wahrheit vorgelesen, ihnen gesagt, was sie in diesem Jahr Gutes getan haben – und was sie im kommenden Jahr besser machen können. Er hätte in ihre staunenden Augen geschaut, ihre Weihnachtsgedichte und -lieder angehört, selbstgebackene Plätzchen genascht und anschließend aus seinem großen Sack die bunten Geschenke überreicht.

„Aber aus Infektionsschutzgründen ist das nicht möglich“, sagt er. Also wird er Heilig Abend den roten Samtmantel an den Haken hängen, die schwarzen Stiefel beiseite stellen und den Schlitten im Schuppen lassen. Das Geschäft ruht. Den Kindern und ihren Eltern möchte der Weihnachtsmann dennoch eine Botschaft zukommen lassen und hat sich dafür an das Hamburger Abendblatt gewandt, um möglichst viele Menschen in seinem Bericht zu erreichen.

Dies ist der Brief vom Weihnachtsmann:

„Liebe Kinder, liebe Eltern! Weihnachten bedeutet in diesem Jahr zunächst Verzicht. Verzicht auf Kontakte, Verzicht von Konsum, Verzicht von Leichtsinnigkeit. Stattdessen müsst ihr aufmerksam sein und vorsichtig. Denkt daran: Es geht um solidarisches Handeln. Wenn ihr keinen Virus habt, könnt ihr diesen auch nicht auf andere übertragen. Damit macht ihr Euren Mitmenschen das größte Geschenk. Denn Gesundheit ist unbezahlbar.

An Euch, liebe Eltern, wende ich mich in diesem Jahr mit einer großen Bitte: Seid Euren Kindern ein Vorbild! Hört auf, dem Konsum hinterherzujagen. Das Leben sollte sich nicht am Profit orientieren. Eure Kinder haben Euch in diesem Jahr einmal mehr gezeigt, worum es wirklich geht. Sie sind auf die Straße gegangen, haben vor Rathäusern und Parlamenten demonstriert für den Erhalt ihrer Umwelt und gegen die Zerstörung der Natur.

Lasst die Kinder und Jugendlichen mit ihrer Forderung nicht allein

Sie haben einen eindeutigen Appell an alle Erwachsenen gerichtet: ‚Handelt jetzt, tut etwas für den Erhalt unserer Erde – damit auch wir in einer intakten Natur leben und alt werden können.‘ Nun liegt es an Euch, liebe Eltern. Lasst die Kinder und Jugendlichen mit ihrer Forderung nicht allein. Ihr wisst so gut wie ich, dass euer Nachwuchs recht hat, dass ihre Forderungen nicht naiv sind, sondern überlebenswichtig. Ihre Demonstrationen sind eine Aufforderung zum Handeln. Also handelt! Die technischen Möglichkeiten dazu, das CO2 aus der Luft zu kriegen und vieles mehr, gibt es längst. Ihr müsst sie nur nutzen.

Und noch eine Botschaft habe ich an Euch, liebe Eltern: Holt eure Kinder von den Spielekonsolen und Handys weg. Die digitalen Geräte tun ihnen nicht gut. Sie schädigen ihre Entwicklung, klauen ihnen die Fähigkeit zur Konzentration und sorgen dafür, dass soziale Kompetenzen auf der Strecke bleiben. Legt das Handy und Tablet weg und holt das Schachbrett raus. Ich möchte an dieser Stelle auf den legendären Denker Benjamin Franklin hinweisen, der schon vor mehr als 250 Jahren klassische Prinzipien formuliert hat, die in unsicheren Zeiten wie diesen helfen. Seine Reflektionen zum Schach sind besonders relevant für das Denken und Handeln in Hinblick auf Corona.

Umsicht, Besonnenheit und Vorsicht: Das lernt ihr vom Schach

Es geht um Voraussicht, Umsicht, Besonnenheit und Vorsicht, um Zuversicht und Beharrlichkeit trotz schlechter Lage sowie andauernde Suche nach Lösungen und Auswegen. Franklin warnt überdies vor Leichtsinn aufgrund früher Erfolge und empfiehlt vermehrte Aufmerksamkeit und Anstrengungen nach Fehlern. ‚Schließlich erwerben wir beim Schachspiel die Fähigkeit, nicht mutlos zu werden, wenn unsere augenblickliche Lage schlecht wird. Vielmehr gewöhnen wir uns die Einstellung an, auf einen günstigen Umschwung zu hoffen und nicht müde zu werden nach neuen Mitteln zu suchen‘, lautet die Botschaft Franklins, die ich als Weihnachtsmann voll und ganz teile.

Schach ist ein Spiel, welches sich auf das Leben übertragen lässt. Es wird euch als Familie stark machen und helfen, durch diese Krise zu kommen. Damit setzt ihr Corona matt! Mensch, würde sich der Weihnachtsmann freuen, wenn Ihr Schach zum Schulpflichtfach machen würdet, so, wie es zum Beispiel seit dem letzten Jahr in Russland der Fall ist. Überall auf der Welt wird Schach gespielt, das tut uns allen und natürlich auch der Umwelt gut.

Als letztes habe ich noch einen Wunsch, der mir sehr am Herzen liegt und den ihr mir bitte erfüllen mögt. Ich wünsche mir von Euch, liebe Eltern, lasst Euren Kindern mehr eigene Zeit. Langeweile gehört unbedingt dazu. Hört ihnen zu und lasst Euch auf ihre Gedanken ein. Ihr werdet staunen, welche Kraft Kreativität hervorbringen kann.

In diesem Sinne: Passt gut auf Euch auf und bleibt gesund!

Euer Weihnachtsmann