Reinbeker Wolfgang Nicklaus veröffentlicht Song zum Fest

Reinbek. "Weihnachten ist für alle da" – so heißt Wolfgang Nicklaus' aktueller Song. Der Reinbeker Musiklehrer und Komponist möchte damit zum Fest eine Botschaft senden: Denkt an eure Mitmenschen. "Weihnachten ist für mich kein Konsumfest, sondern ein Fest christlicher Tradition", sagt er. "Die Menschen sollten sich besinnen, wir leben alle unter dem gleichen Himmel."

Sein Appell: Geht liebevoll miteinander um, habt Mitgefühl. Wolfgang Nicklaus denkt gerade jetzt an die Älteren, die zum Fest alleine sind. "Eine meiner Musikschülerinnen, die über 80 Jahre alt ist, wäre vor zwei Jahren an Heiligabend alleine gewesen. Nach dem Gottesdienst sagten wir zu ihr: 'Kommen Sie mit zu uns nach Hause.' Ich habe mich an den Flügel gesetzt und wir haben eine Stunde lang zusammen Weihnachtslieder gesungen. Der alten Dame standen die Tränen in den Augen. Das wirkt bei ihr noch heute nach."

Wolfgang Nicklaus hat einen neuen Song geschrieben

In diesem Jahr kann der 64-Jährige selbst kein großes Weihnachtsfest mit seiner musikalischen Familie – sein Sohn Tim ist Schlagzeuger und seine Tochter Cornelia Saxofonistin – feiern. "Die Kinder kommen über die Tage verteilt zu uns. Wir feiern mit der Schwiegermutter zu dritt Heiligabend", sagt Nicklaus.

Aber der Musiker ist zufrieden, denn die erste Weihnachtsüberraschung hat er bereits erhalten: Beim "38. Deutschen Rock-&-Pop-Preis 2020" sahnte er gleich vier Preise ab. Den zweiten Platz für den besten Song des Jahres sowie jeweils den dritten Preis in den Kategorie "Beste Komposition" und "Bester Text" für seinen Titel "Vertrauen schützt uns jeden Tag". Außerdem belegt er den dritten Platz als bester Solosänger mit Eigenkompositionen. "Ich habe mich tierisch gefreut", sagt Nicklaus, dessen Album "Einmal lebst Du nur" im vergangenen März erschienen war.

Seit 1983 wird der "Deutsche Rock-&-Pop-Preis" in 126 Kategorien an musikalische Talente vergeben. Wolfgang Nicklaus räumte bereits in den vergangenen Jahren Preise ab. Sein neu erschienener Weihnachtssong ist auf seinem Youtube-Kanal sowie beim Streaming-Dienst Spotify zu finden.