Ahrensburg. Die Wirtschaftsförderung der Stadt lädt für Mittwoch, 25. November, zum Forum Ahrensburger Unternehmen ins Peter-Rantzau-Haus (Manfred-Samusch-Straße 9). Ab 17.30 Uhr spricht der Unternehmensberater Volker Lindenau über die Herausforderungen bei Währungsgeschäften, Transaktionskosten, Kreditverhandlungen mit der Bank und Förderprogramme.

Auslandsgeschäfte bringen Risiken mit sich

„Unternehmen verschenken bares Geld“, sagt der Finanzexperte. „Wer nicht top informiert ist und die Untiefen kennt, der bekommt häufig die schlechteren Konditionen.“ Beispielsweise bieten Auslandsgeschäfte für Unternehmen große Chancen, bringen aber auch Währungsrisiken mit sich. Hohe Kosten und das Risiko schwankender Wechselkurse seien nur zwei Herausforderungen.

Volker Lindenau deckt die Geldgruben für Unternehmen auf und erklärt, was es mit dem Gesundheitscheck für Währungsmanagement auf sich hat. Im Impulsvortrag erhalten die Teilnehmenden konkrete Praxistipps. Der ehemalige Devisenhändler und Firmenkundenbetreuer wird anhand verschiedener Beispiele die Landkarte bei Finanzgeschäften erklären. Die Teilnehmer erfahren, wie sie selbst bei stürmischen Verhandlungen das Ruder fest in der Hand halten können.

Forum soll in herausfordernder Zeit inspirieren

„Mit Volker Lindenau konnten wir einen erfahrenen Experten gewinnen, der die andere Seite des Schreibtisches ganz genau kennt. Als Banker hat er für renommierte Institute wie beispielsweise die Norddeutsche Landesbank sowie die Deutsche Bank gearbeitet“, so Anja Gust von der Wirtschaftsförderung der Stadt. „Mit dem letzten Forum in diesem Jahr wollen wir noch einmal wertvolle Inspiration in diesen so herausfordernden Zeiten liefern.“

Die Teilnahme an der zweistündigen Veranstaltung ist kostenfrei. Es werden alle Hygieneregeln beachtet. Da die Zahl der Plätze limitiert ist, erfolgt die Vergabe nach dem Eingangsdatum der Anmeldung. Interessierte Unternehmen können ihren Teilnahmewunsch an die E-Mail-Adresse unternehmensforum@

ahrensburg.de richten.