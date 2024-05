Kampen/Sylt. Video mit „Ausländer raus“ singenden Gästen geht viral und löst bundesweit Empörung aus. Betreiber des Kultclubs distanzieren sich.

Ein mutmaßlicher Skandal um rechtsextreme Gesänge im Rahmen einer Party an Pfingsten auf Sylt erschüttert die Nordseeinsel: In den Sozialen Medien kursiert ein Video, das überwiegend junge Gäste des Kultclubs Pony in Kampen in tanzender und singender Weise zeigt. Zu hören ist dabei die Parole „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ – zur Melodie des Dance-Klassikers „L‘Amour Toujours“ des italienischen DJ Gigi D‘Agostino aus dem Jahr 1999. Außerdem im Bild: Ein Mann, der einen sogenannten Hitlerbart sowie einen verbotenen Hitlergruß andeutet.

Die Polizei hat inzwischen das Video mit rassistischem Gegröle vor dem Lokal in Kampen geprüft. Die Staatsanwaltschaft Flensburg und die Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. „Sie richten sich gegen die Personen, die auf dem Video offensichtlich die oben genannten Äußerungen mitsingen bzw. Kennzeichen tätigen“, teilte die Polizeidirektion Flensburg am Freitagmorgen mit. Es sei aber nicht auszuschließen, dass im Rahmen der Ermittlungen weitere Tatverdächtige hinzukämen, die auf diesem Video nicht abgebildet seien. „Ersten Hinweisen auf beteiligte Personen wird seitens der Polizei nachgegangen“. Die Ermittlungen des Fachkommissariats für Staatsschutz wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Kennzeichen dauerten an.

Das Video, in dem junge Menschen vor einem Lokal auf der Nordsee-Insel Sylt rassistische Parolen grölen sollen, ist bundesweit auf große Empörung gestoßen. Das Lokal distanzierte sich in der Nacht zu Freitag von den Gästen und kündigte Konsequenzen an. In der nur wenige Sekunden langen Aufnahme, die seit Donnerstag in den sozialen Medien viral geht, grölen junge Männer und Frauen zur Melodie des Party-Hits „L’amour Toujours“ von Gigi D‘Agostini „Ausländer raus“ und „Deutschland den Deutschen“. Ein Mann scheint mit seinen Fingern auf der Oberlippe einen Hitlerbart anzudeuten. Die Betreiber des Lokals erklärten auf Instagram zu dem Video, sie seien „tief schockiert“. „Wir distanzieren uns von jeder Art von Rassismus und Diskriminierung.“

Auf X machte die Sequenz am Donnerstagabend rasend schnell die Runde – und stieß nicht zuletzt auch bei den Betreibern des Pony selbst auf Entsetzen. „Liebe Freunde, auch wir haben gerade den Post gesehen und sind tief schockiert“, teilte der Tanz- und Nachtclub in einer Story bei Instagram mit. Und weiter: „Wir distanzieren uns von jeder Art von Rassismus und Diskriminierung. Bei uns ist jeder Gast, unabhängig von der Ethnie, herzlich willkommen.“ Aufgenommen worden sein soll die verstörende Szene am vergangenen Pfingstwochenende.

Eine der an dem Gegröle beteiligten jungen Frauen mit Sonnenbrille im Haar und weißer Bluse hatte die Szene offenbar gefilmt. Die Umstehenden singen und wippen, haben Gläser mit Getränken in den Händen. An dem Gegröle scheint sich niemand zu stören.

Während die Echtheit des Clips noch endgültig verifiziert werden muss, sind die Pony-Verantwortlichen bereits zur Tat geschritten. „Uns wurden nun die Namen von diesen Nazis zugespielt“, schrieben sie bei Instagram. „Wir werden dieses widerliche Verhalten anzeigen und alle strafrechtlichen Möglichkeiten nutzen!!!“ Und weiter: „Hätten wir von diesem Vorfall gewusst, hätten wir die betreffenden Gäste selbstverständlich des Hauses verwiesen. Es gibt keinen Platz für Rassismus!!!“

Die Berliner SPD-Politikerin Sawsan Chebli schrieb in der Nacht zum Freitag auf der Plattform X: „“Deutschland den Deutschen. Ausländer raus. Ausländer raus.“ Ort: Sylt. Und sie fühlen sich so sicher.“ Der TV-Moderator Jan Böhmermann fragte: „Wer und wo sind diese Leute?“ Und die Moderatorin Dunja Hayali twitterte: „Mit Hitlerbärtchen und Schampus, aber ohne „Ausländer“. #Sylt. 2024.“

Kein Platz für Rassismus! Dieser Vorsatz gilt im Übrigen auch für die Sturmhaube – auch aus der nur wenige Hundert Meter vom Pony entfernten Bar geht ein Video viral, in dem ausgelassen tanzende Menschen die schändlichen Parolen singen sollen. In diesem Fall handelt es sich allerdings eindeutig um ein Fake: Der Song aus dem Original-Video („Gimme! Gimme! Gimme!“ von ABBA) wurde durch eine Audiospur ersetzt, auf der die „Ausländer raus“-Parole zur Melodie von „L‘Amour Toujours“ läuft. Den abgewandelten Techno-Hit erhob die rechte Szene im vergangenen Jahr zum Trend, nachdem er auf einem Dorffest in Mecklenburg-Vorpommern intoniert wurde.

