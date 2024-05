Kampen (Sylt)/Hamburg. Die Partygäste, die im Pony „Ausländer raus“ grölten, waren offenbar kein Einzelfall. Ein Lokal hat bereits reagiert.

Sie sangen ausgelassen „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ und wippten dazu: Ein Video mit Partygästen im Nobelclub Pony auf Sylt erschüttert seit Donnerstag das Land. Inzwischen ist klar: Der Skandal ist offenbar kein Einzelfall. Auch in zwei weiteren Lokalen in Kampen soll es zu Pfingsten zu rassistischen Vorfällen gekommen sein.

Rassismus-Vorfälle auf Sylt offenbar auch in weiteren Clubs

So wurde im Club Rotes Kliff offenbar ebenfalls Gigi d’Agostinos Partyhit „L’amour toujours“ („I’ll fly with you“) mit dem ausländerfeindlichen Text gegrölt. Der Club räumte bei Instagram einen Rassismus-Vorfall ein. Dies sei „erbärmlich und widerlich“, heißt es in der Erklärung: „Wir distanzieren uns eindeutig und unmissverständlich von jeglicher Form von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.“ Man habe die betreffenden Personen des Clubs verwiesen und ihnen Hausverbot erteilt.

Zudem soll in der Sturmhaube eine schwarze Frau rassistisch beleidigt und beim Filmen körperlich attackiert worden sein. Der frühere linke Bundestagsabgeordnete Niema Movassat verbreitete auf der Plattform X ein Video, das den Angriff zeigen soll.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Der Polizei sind die Vorfälle nach Angaben des Lagedienstes in Flensburg vom Sonnabendmittag noch nicht bekannt. Nach Bekanntwerden des Videos aus dem Club Pony hatte der Staatsschutz Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet.

Mehr zum Thema

Auch bei einem Schützenfest in Löningen (Niedersachsen) wurde offenbar „Deutschland den Deutschen“ gegrölt, wie ein neues Video zeigt. Der Schützenverein distanzierte sich, die Polizei ermittelt.