Wonnemeyer auf Sylt schließt für immer! Gastro-Aus nach 25 Jahren

Die Wonnemeyer Weststrandhalle in List auf Sylt schließt in wenigen Tagen schon für immer.

List. 25 Jahre lang haben Rüdiger Meyer und Britta Wonneberger das Wonnemeyer auf Sylt geführt – erst am Strand von Wenningstedt, danach seit fünf Jahren in List. Doch schon in wenigen Tagen werden sie das gemütliche Kult-Lokal in der Weststrandhalle für immer schließen. Das haben die Gastronomen am Dienstagmorgen auf Facebook verkündet.

Wonnemeyer auf Sylt schließt für immer

"Moin leve Lüüd, die Wonnemeyers verabschieden sich! Wir schließen unser Restaurant zu Ende Oktober", schreiben sie dort. Der Pachtvertrag für die Halle in List laufe aus, ein Nachfolger sei nicht in Sicht. "Wir haben 25 Jahre Wonnemeyer und Gastfreundschaft gelebt, und das war immer leicht, mit so vielen lieben Gästen wie Euch, danke für die unzähligen besonderen Momente!!!", schreibt das Ehepaar weiter.

Britta Wonneberger und Rüdiger Meyer – zusammen Wonnemeyer – schließen ihr Kult-Lokal auf Sylt.

Foto: Elisabeth Jessen

Endet damit die Ära Wonnemeyer auf Sylt? Es klingt nicht danach: "Wir sind noch lange nicht müde … sortieren uns neu, und dann geht es auf 'Foodsafari'", teilen die Gastronomen mit und wünschen ihren treuen Kunden: "Love, Peace and Happiness".

