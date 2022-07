Sylt entern: Aktivisten "fallen in Bonzenparadies ein" – Andrang in Westerland

Demos in Westerland Andrang auf Sylt: Aktivisten "fallen in Bonzenparadies ein"

Westerland. Sylt stellt sich für den heutigen Sonnabend auf zwei Demonstrationen ein: Das linke Bündnis "Wer hat, der gibt" hat bundesweit Sympathisanten mobilisiert, um "Sylt zu entern". Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungenm, die Insel bleibe aber erreichbar. Mit den Demos richten sich die Organisatoren eigenenen Angaben nach gegen verschwenderischen Luxus und soziale Ungerechtigkeit. Erwartet werden mehrere Hundert Teilnehmer.

Das Motto der Demo lautet: „Sylt entern – Klassenfahrt zu den Reichen!" Die Initiatoren schreiben dazu auf ihrer Internetseite: „Nachdem die dekadenteste Hochzeitsgesellschaft des Jahres wieder abgezogen ist, geht die Party erst richtig los! Wir entern Sylt. Mit dem 9-Euro-Ticket reisen wir aus Hamburg, Köln, Kiel, Berlin, Flensburg, Bremen, Münster und Elmshorn an, um die Reichen in ihren Feriendomizilen zu stören. Am Samstag fallen wir ab mittags im ehemaligen Bonzenparadies ein. Ab 13.30 Uhr demonstrieren wir von Westerland nach Kampen, ab 17 Uhr versauen wir den Reichen ihren Abendcocktail mit Punk-Konzerten vor dem Rathaus."

12.20 Uhr: Die Gruppe der rund 100 Demonstrationsteilnehmerinnen- und Teilnehmer hat den Bahnhof verlassen und sich in der Westerländer Innenstadt verteilt. Laut Aussage einer Demonstrantin verzögere sich der Beginn der Demonstration, da ein Zug mit weiteren Aktivistinnen und Aktivisten Verspätung hat. Um 13 Uhr soll zunächst eine Kundgebung vor dem Rathaus stattfinden.

12h Westerland #Sylt: die Fußgängerzone füllt sich mit Punks, Alternativen und Leuten die dem Äußeren nach für die linke Demo angereist sind. Am Brunnen viele Punks und Ton Steine Scherben aus der Box. Auch Polizei schon sehr präsent, aber entspannt. #SyltEntern pic.twitter.com/qf3onBcvfX — Monitorex (@Monitorex_fotos) July 16, 2022

11.40 Uhr: Zahlreiche Demonstranten kommen mit dem 9-Euro-Ticket am Bahnhof in Westerland an. Die Stimmung ist ausgelassen, laute Musik tönt aus portablen Lautsprechern, eine Gruppe tanzt eine Polonaise. Antifa- und A.C.A.B.-Flaggen ragen aus der Menge. Die Demonstrierenden versammeln sich auf dem Bahnhofsvorplatz. Die Polizei ist am und um den Bahnhof herum präsent. Etliche Schaulustige machen Bilder.

Ein Demonstrant trägt eine "A.C.A.B"-Fahne am Bahnhof Westerland auf Sylt.

Foto: Joana Ekrutt

Demo auf Sylt: Volle Züge Richtung Westerland

Mehrere Organisationen hatten sich dem Aufruf angeschlossen. Darunter unter anderem der Hamburger und der Schleswig-Holsteinische Landesverband der Linken sowie die Flensburger Ortsgruppe von Fridays for Future. Auch noch am Sonnabendvormittag haben sich viele Teilnehmer auf den Weg auf die Insel gemacht: Die Deutsche Bahn meldete via Twitter eine außergewöhnlich hohe Auslastung der Züge in Richtung Sylt.

Sylt: Kundgebung in Westerland bis zum Abend

Nach Angaben der Polizeidirektion Flensburg findet die Kundgebung von 13.30 bis 21.30 Uhr auf dem Rathausvorplatz in Westerland statt. Von 18 Uhr an soll es dort Redebeiträge und Live-Musik geben. Eine zweite Versammlung ist zudem in Form eines Umzugs von Westerland nach Kampen angemeldet. Der Start ist für 12 Uhr geplant, das Ende um 17 Uhr. Es werden etwa 250 Teilnehmer erwartet.

Die Strecke führt laut Polizei vom Bahnhof über den Bahnweg und die Brandenburger Straße nach Wenningstedt. Von dort soll es entlang der Hauptstraße, des Kampener Wegs und des Möwenwegs zum Parkplatz "Zur Uwe Düne" gehen, wo eine Abschlusskundgebung stattfindet. Die Polizei weist darauf hin, dass es im Streckenverlauf zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann