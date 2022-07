Sylt: Kampen vor der Demo – im Netz wird schon gezündelt

„Freiheit für Sylt“ ist das Motto, wenn die Demo der Linksextremisten am Sonnabend nach Kampen zieht. Die Polizei ist vorbereitet.

Ein roter Ferrari in Kampen auf Sylt vor einem Reetdachhaus.

Kampen / Westerland. In Kampen auf Sylt läuft am Donnerstag das Geschäft wie üblich. Die Urlauber sitzen entspannt in den Restaurants, die Boutiquen haben ihre Kleiderständer nach draußen gestellt. Wegen der ungewöhnlichen Hitze ist wenig los im Dorf, es ist ja ein perfekter Strandtag. Nur die Polizei fährt Streife und guckt nach dem Rechten.

Die Punks, die in der Innenstadt von Westerland ihr Lager aufgeschlagen haben, haben den Nobelort bislang völlig ignoriert. Am Sonnabend wird aber eine Klientel auf Sylt erwartet, die sonst in Kampen nicht vorbeischaut. Die Route, der für Sonnabend ab 18 Uhr angekündigten Demo, führt vom Bahnhof Westerland nach Kampen.

Sylt: Demo-Aufrufe im Internet sind linksextremem Spektrum zuzuordnen

„Wir sind gut aufgestellt“, sagt Sandra Otte, Sprecherin der Polizeidirektion Flensburg, die für die Insel Sylt zuständig ist. Eine genau Zahl der Einsatzkräfte gebe man aus taktischen Gründen nicht heraus. Logistisch gesehen sei ein Einsatz auf einer Insel wie Sylt natürlich etwas schwieriger vorzubereiten.

Laut Otte wird die Bundespolizei den Anreiseverkehr auf die Insel beobachten und die Lage auswerten. Abfangen könne man mögliche Störer nicht bzw. davon abhalten, auf die Insel zu reisen, so lange im Zug keine Straftaten geschehen. Die Versammlungsfreiheit sei geschützt, so die Sprecherin. Angemeldet hat die Demonstration laut dem Kreis Nordfriesland eine Einzelperson.

Die Demo-Teilnehmer werden dem linksextremen Spektrum zugerechnet und versammeln sich unter dem Slogan „Freiheit für Sylt“. Im Netz kursiert ein Bild zur Demo mit folgenden Symbolen und Kürzeln: Das große schwarze Anarchisten-A sowie die Ausdrücke „FCK CPS“ (Fuck Cops) und „FCK NZS“ (Fuck Nazis).

Sylt in Sorge vor Demo von Rechtsextremen am 30. Juli

Für den 30. Juli hat die Partei „Die Rechte“ eine Demonstration auf der Insel angemeldet. Für diese Demonstration gibt die Polizei noch keine Einschätzung ab, auf der Insel ist aber die Rede davon, dass man dann mit deutlich mehr Konfliktpotenzial rechnet.

Die Lage sei insgesamt ruhig auf Sylt, sagt Sandra Otte. In der Nacht zu Donnerstag habe die Polizei nur einen Streit zwischen einem der 9-Euro-Ticket-Gäste und einer zweiten Person registriert. Doch als die Beamten da waren, sei der Beschwerdeführer schon wieder weggewesen.

Die Kritik, die Polizei sei zu wenig sichtbar und greife nicht genügend ein, wies sie zurück. „Polizeilich gesehen haben wir auf Sylt keine Lage“, sagt Otte dem Abendblatt. Für die Geschäftsleute und die Urlauber sei das vielleicht nicht nachvollziehbar, aber diese würden die Rechtslage nicht kennen. Dass sich die Punks und Obdachlosen in der Westerländer Innenstadt breitmachen, sei nicht verboten, „sie dürfen das“.

Polizei erklärt: Auf Sylt gibt es keine Lage

Das Grillen in der Fußgängerzone, das Rumlaufen mit nacktem Oberkörper, die öffentlichen Trinkgelage seien keine Straftaten. Selbst wenn jemand in flagranti beim Wildpinkeln erwischt werde, sei das nur eine Ordnungswidrigkeit.

„Nur wenn jemand in der Fußgängerzone mit runtergelassener Hose unterwegs wäre, das ist verboten. Die Polizei könne nur bei Straftaten eingreifen, etwa, wenn jemand eine Scheibe einwirft, Körperverletzungen begeht oder ein Sexualdelikt.“

Einen „Gefährlichen Bereich“ einzurichten sei auf Sylt derzeit auch nicht möglich. „Das kann man nur machen, wenn gehäuft Straftaten angezeigt werden“, so die Polizeisprecherin.

