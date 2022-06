Sylt: Aus dem Zug direkt ins E-Auto – Verkehrslösungen für die Insel

Westerland. Nicht jeder Sylt-Besucher kommt mit dem 9-Euro-Ticket auf die Nordseeinsel. Und weil der Autozug in den Sommermonaten sehr stark frequentiert ist, reisen viele Urlauber lieber ohne eigenes Auto an. Einige möchten aber auf der Insel trotzdem mobil sein.

Für diese Gruppe gibt es eine Buchungsplattform für E-Mobile auf Sylt – justexplore. „Wir haben die Idee für eine Buchungsplattform für E-Mobile auf Sylt zusammen mit dem Insel Sylt Tourismus-Service entwickelt. Ziel war es, E-Mobile in Verbindung mit 100-Prozent-zertifiziertem Öko-Strom auf Sylt einfach zugänglich zu machen, damit die Gäste ohne eigene Pkw anreisen und damit die Emissionen auf Sylt reduziert werden“, sagt Sascha Gerstand, Ideengeber und Gründer der Plattform just explore.

E-Mobil auf Sylt mieten: Justexplore arbeitet mit DB-Regio zusammen

„Wir haben das Projekt gemeinsam mit Mercedes-Benz fertiggestellt und betreiben es sehr erfolgreich in Kooperation mit der DB-Regio auf Sylt und an weiteren Standorten in Deutschland“, so Gerstand, der auch Geschäftsführer der Destinative GmbH (Gesellschaft für Geomarketing Beratung, Networking und Business Development) in Ahrensburg ist.

Im Angebot sind Elektroautos in mehreren Größen (Preise variieren nach Größe), außerdem Elektroroller (ab 30 Euro/Tag), E-Bikes in allen Varianten (24 Euro) und ja, auch E-Scooter (19 Euro/Tag) haben auf der Insel Einzug gehalten.

Just explore Sylt bietet den Kunden, die mit der Deutschen Bahn anreisen, zu jeder Buchung eines E-Autos einen kostenlosen Taxi-Transfer vom Bahnhof Westerland zum E-Mobility Center Sylter Welle an.

Dafür müssen sie einfach im Buchungsprozess „kostenloser Transfer vom Bahnhof zum E-Mobility Center Sylter Welle“ anklicken. Langfristig soll das Konzept dabei helfen, dem Personennahverkehr auf Sylt im Sinne des Klima- und Umweltschutzes neue Impulse zu verleihen, heißt es.

Weitere Infos unter sylt.justexplore.de oder www.sylt.de/sehenswertes/poi/e-mobility-center