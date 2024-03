Kiel. Viele Mediziner verabschieden sich in den Ruhestand. Kieler Ministerin über Telemedizin, Nachwuchsmangel und Versorgungszentren.

Die Gesundheitsversorgung in Schleswig-Holstein steht vor einem dramatischen Umbruch. Kliniken, Praxen, Apotheken – überall dasselbe Problem: Erfahrene Ärzte, Apotheker und Pflegekräfte verabschieden sich in den Ruhestand, und allein schon durch den demografischen Wandel fehlen die Nachfolger. Hinzukommt, dass viele junge Ärzte die Selbstständigkeit als Haus- oder Facharzt scheuen. „Die größten Probleme tun sich in Schleswig-Holstein auf dem Land auf“, sagt Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken. „Da überall die Leute fehlen werden, werden sie hier besonders schmerzlich fehlen.“