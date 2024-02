Hamburg/Kiel. Handelskammer und UV Nord positionieren sich gegen Rechtsextremismus und für Weltoffenheit. Was der Fachkräftemangel damit zu tun hat.

Die Wirtschaft im Norden macht mobil gegen Rechtsextremismus – und gegen die AfD. So hat die Handelskammer einstimmig das „Hamburger Bürgerbekenntnis für Zivilcourage“ aus dem Jahr 2000 erneuert. „Hamburg lebt von Toleranz, Respekt und Weltoffenheit. Ohne diese Tugenden wäre unsere Welthandels- und Industriemetropole undenkbar. Extremistische Bestrebungen, die unsere freiheitlich demokratische Grundordnung in Frage stellen, sind Gift für die Wirtschaft. Diesen Kräften müssen wir entschlossen entgegentreten.“ So hat es Handelskammer-Präses Norbert Aust formuliert.