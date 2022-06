Bildungsministerin Karin Prien vor der Kieler Staatskanzlei. Die CDU-Politikerin gehört zum zwölfköpfigen Verhandlungsteam ihrer Partei in den schwarz-grünen Koalitionsgesprächen.

Sie verhandelt für die CDU in Schleswig-Holstein mit den Grünen über eine Koalition. Was die beiden Parteien eint, was sie trennt.