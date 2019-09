Brunsbüttel. Zum Start der Klimawoche kommt es in und rund um Hamburg zu Protesten von Umweltschützern. Am Morgen hatte Greenpeace in der Speicherstadt bereits auf den möglichen Meerespiegelanstieg hingewiesen. Zeitgleich bereiteten sich Aktivisten der Organisation "Free the Soil" in Brunsbüttel auf eine Protestaktion vor. Gegen 10 Uhr machten sie sich auf den Weg, um vor der Düngemittelfirma Yara demonstrieren.

Bereits seit Donnerstag campen die Umweltschützer im nahe gelegenen Sankt Margarethen im Kreis Steinburg auf einem Acker. Mit Videos aus dem Camp stellen sie auf Twitter ihre Forderungen und Ziele vor. Auf der Website von Free the Soil (auf Deutsch: "Befreien wir die Böden") sprechen die Organisatioren von einer "Massenaktion zivilen Ungehorsams".

Free the Soil will Unternehmen stilllegen

"Wir müssen die zerstörerischen Praktiken der industriellen Landwirtschaft aufdecken und entschlossen gegen die wenigen Unternehmen vorgehen, die von ihnen profitieren, bis wir sie endgültig stillgelegt haben", heißt es weiter. Dafür wollen sie ihre Körper und ihre "gemeinsame Entschlossenheit" einsetzen.

Die Versammlung mit Zwischen- und Abschlusskundgebungen ist bei der Polizei für Montag von 8 bis 18 Uhr vor der Hauptzufahrt der Firma Yara angemeldet. Erwartet werden mehr als 100 Teilnehmer. Angrenzende Straßen werden gesperrt. Auch zwei Fähren sind betroffen. Das Camp in Sankt Magarethen soll über die Demonstration hinaus bis Mittwoch stattfinden.