Hier entsteht das neue Luxushotel Lanserhof auf Sylt

Sylt. Es gibt Bauvorhaben, die sind groß. Und es gibt Projekte, die sprengen Dimensionen. Die Lanserhof Gruppe neigt eher zu letzterem. Eine riesige Firmenzentrale soll in Hamburg entstehen, in London eröffnet nächste Woche der wahrscheinlich exklusivste Fitnessclub der Welt, und die Drohnenaufnahmen von Sylt zeigen, dass auch im beschaulichen Ort List im Norden der Insel etwas Besonderes entsteht; dort wird das Luxusresort Lanserhof gebaut. 100-Millionen-Euro investiert die Lanserhof Gruppe auf dem ehemaligen Offiziersheimareal.

Im November 2017 war der Spatenstich. Der Blick auf ein aktuelles Luftbild zeigt, dass die Bauarbeiten auf Hochtouren laufen. Zunächst wurde die Baugrube ausgehoben. Drei Untergeschosse wird das Haupthaus des Lanserhofs haben. Zwei davon sind bereits fertig, in einem der Untergeschosse ist die Tiefgarage untergebracht. Inzwischen wird am ersten Untergeschoss gearbeitet: „In diesem Jahr soll auch noch das Erdgeschoss komplett fertiggestellt werden“, sagte Moritz Krogmann, Direktor und Projektleiter bei Ingenhoven Architects, dem Abendblatt.

Das renommierte Düsseldorfer Büro, das 1985 von Christoph Ingenhoven gegründet wurde, ist für die Architektur des Hotels verantwortlich, das auf einer Anhöhe entsteht: „Die Gebäude werden in die Landschaft integriert und bestechen durch eine zurückgenommene ortsspezifische Architektur, die zu der Insel Sylt und der Umgebung passt“, so der Architekt. Doch es wäre nicht der Lanserhof, wenn es bei all der Zurückgenommenheit nicht auch hier eine Premiere gäbe: den ersten Tunnel der Insel. Er verläuft in 16 Metern Tiefe und wird das Haupthaus mit dem Diagnostikgebäude verbinden. Insgesamt sind es fünf neue Gebäude, die auf dem Areal entstehen, und das ehemalige Offiziersheim wird saniert und restauriert.

Lanserhof wird Europas größtes Reetdach haben

Im Frühjahr ist das Richtfest geplant. Beim Rohbau verlaufe alles plangemäß, sagte Lanserhof Geschäftsführer Dr. Christian Harisch dem Abendblatt. Der Österreicher Harisch ist das Mastermind hinter dem gigantischen Bauvorhaben. Für den Hotelier und Immobilienunternehmer darf es immer noch ein bisschen mehr sein. Mit „Pillepalle“ (Angela Merkel) würde er sich nie zufrieden geben. Eine Herausforderung sei der Aushub wegen des Sandes auf der Insel gewesen: „Doch jetzt haben wir den schwierigsten Teil hinter uns.“

Viel Glas und großzügige Räume, erwarten die Gäste im Lanserhof in List auf Sylt.

Foto: Lanserhof

Wobei es ab Dezember noch einmal spannend werden könnte, dann beginnen die Arbeiten am größten zusammenhängenden Reetdach der Welt, etwa 6000 Quadratmeter wird es umfassen. Architekt Krogmann erklärt die Kon­struktion: „Der Lanserhof wird Europas größtes Reetdach haben, hier werden rund zehn Kilometer gebogene, verleimte Holzsparren eingesetzt. Diese Arbeiten sollen Ende kommenden Jahres abgeschlossen sein.“

Bereits parallel wird mit dem Innenausbau des Gebäudes mit 68 Zimmern und Suiten begonnen. Die Innenarchitektur soll sich durch hochwertige Naturmaterialien und Erdfarben auszeichnen. Die Baukosten befänden sich nach wie vor ihm Rahmen, gibt Harisch an, und auch die Zusammenarbeit mit den Nachbarn sei gut: „Vielen Dank an die Bevölkerung vor Ort. Wir sind verliebt in List.“

Eröffnung auf 2021 verschoben

Eigentlich sollte das Health Resort Ende 2020 eröffnet werden. Nach Abendblatt-Informationen wird das knapp, die Eröffnung ist nun im Frühjahr 2021; Harisch spricht von einem „Soft Opening.“

In London ist man derweil schon weiter. Nächsten Mittwoch wird dort der „Lanserhof at the Arts Club“ eröffnen, ein exklusiver Fitnessclub - die Mitgliedschaft kostet umgerechnet 7300 Euro im Jahr. Zur Eröffnungsparty des sechsstöckigen Gebäudes in der Dover Street sind 450 Gäste eingeladen, darunter Victoria Beckham, Rihanna und Poppy Delevingne. High Class People für High Class Medizin, denn anders als in normalen Muckibuden hat man dort die besten Ärzte und Geräte beim Training an seiner Seite.

Das Lanserhof-Konzept, es gibt bereits Häuser am Tegernsee und im österreichischen Lans, setzt auf ein umfassendes Gesundheitskonzept und Wellness. In dem Hotel auf Sylt wird es einen rund 5.000 Quadratmeter großen Behandlungsbereich und eine medizinische Abteilung auf rund 5.000 Quadratmetern geben. Außerdem einen Spa-Bereich mit Saunen, Dampfbädern und Innen- und Außenschwimmbad.