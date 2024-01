Brand in Wedel: Flammen zerstören Dachgeschoss - Bewohner verletzt in Klinik

Anwohner schlagen in der Nacht zum Dienstag in Wedel Alarm. Feuerwehr muss bei Großeinsatz nicht nur gegen die Flammen kämpfen.

In einer Dachgeschosswohnung an der Lindenstraße in Wedel ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen.

Wedel. Schreck am späten Abend für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Wedel: Meterhohe Flammen schlugen um kurz nach 22 Uhr aus dem Dachstuhl des Gebäudes, das an der Lindenstraße liegt. Die Leitstelle in Elmshorn löste daraufhin Vollalarm für die Wedeler Feuerwehr aus.

Eine Vielzahl von Anrufern meldete sich bei der Leitstelle und wies auf den Brand hin. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte schlugen tatsächlich schon Flammen aus dem Dachgiebel im zweiten Obergeschoss. Die 56 ehrenamtlichen Einsatzkräfte leiteten sofort einen kombinierten Innen- und Außenangriff über die Drehleiter ein.

Feuer in Wedel: Betroffener Bewohner kommt ins Krankenhaus

Aufgrund des massiven Einsatzes von Löschwasser konnten die Flammen schnell eingedämmt werden. Die weiteren Löscharbeiten erwiesen sich dann als zeitaufwendiger. Zum Ablöschen von Glutnestern musste die Dachhaut über die Drehleiter geöffnet werden.

Feuerwehrleute drangen unter Atemschutz in die betroffene Dachgeschosswohnung ein, um das Feuer von innen zu bekämpfen.

Foto: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Der Bewohner der vom Brand betroffenen Wohnung hatte diese beim Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und wenig später unter Begleitung eines Notarztes in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist nicht bekannt.

Die Leitstelle löste gegen 22 Uhr am Montag Vollalarm für die Feuerwehr Wedel aus..

Foto: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Wohnung ist aufgrund des Brandes zunächst unbewohnbar. Alle anderen Hausbewohner konnten schon gegen 23 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Mehr zum Thema

Ein weiteres Problem war die eisige Witterung an der Einsatzstelle, weshalb auch der Bauhof der Stadt Wedel an den Einsatzort gerufen wurde. Die Mitarbeiter rückten an, um die Einsatzstelle von der vorhandenen Glätte zu befreien.

Feuer in Wedeler Wohnung: Ursache und Höhe des Schadens noch unklar

Gegen 23.30 Uhr konnte die Einsatzstelle der Kripo übergeben werden und die Feuerwehrleute in die Wache zurückkehren. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Angaben zur Schadenshöhe und zur Ursache sind aktuell noch nicht möglich.