Feuer Halstenbek: Brand bei Bäckerei Schlüter - Produktion gestoppt

Per Drehleiter wurde der Schornsteinfeger zum brennenden Schornstein der Bäckerei Schlüter in Halstenbek gebracht.

Halstenbek. Ein Schornsteinbrand in einer bekannten Bäckerei in Halstenbek hat am Montagvormittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Letztlich gelang es den Einsatzkräften, gemeinsam mit einem Schornsteinfeger, die Gefahr zu bannen.

Um kurz vor 8 Uhr meldeten Mitarbeiter der Bäckerei Schlüter an der Dockenhudener Chaussee, dass es in einem der Schornsteine der Bäckerei brennen würde. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr wenig später eintrafen, war ein deutlicher Funkenflug aus dem betroffenen Schornstein sichtbar.

Schornsteinbrand bei Bäcker Schlüter: Alle Mitarbeiter müssen die Backstube verlassen

Vize-Wehrführer Torsten Seck als Einsatzleiter stellte zunächst sicher, dass alle Mitarbeiter der Bäckerei die Produktionsräume verlassen hatten. Die Einsatzkräfte schalteten alle Öfen ab und kontrollierten die Räume auf eine mögliche Rauchentwicklung. Parallel dazu wurde ein Schornsteinfeger angefordert.

Dieser wurde über den Drehleiterkorb der Feuerwehr zum betroffenen Rohr gebracht und machte sich gemeinsam mit einem Feuerwehrmitglied an die Arbeit. Mittels eines Schornsteinfegergeschirrs wurde das Rohr gründlich gereinigt.

Anschließend wurde das betroffene Rohr von innen mit einer Wärmebildkamera auf weitere Glutnester hin abgesucht und, als keine entdeckt worden waren, über eine Revisionsöffnung von dem Brandgut befreit. Nachdem das Feuer aus war und keine Gefahr mehr bestand, übergab Einsatzleiter Seck das Gebäude an die Betreiber.

Feuer in Halstenbeker Großbäckerei: Kunden waren nicht betroffen, Verkauf ging weiter

Sodann konnten gegen 9.40 Uhr die Mitarbeiter in die Backstube zurückkehren und die Produktion wieder aufnehmen. Kunden waren von dem Feuer übrigens nicht betroffen. Der Verkaufsbetrieb in den an der Straße gelegenen Räumen konnte ohne Einschränkung weitergehen.