Polizei Wedel: Fahrrad-Dieb (60) stapelt kostbare Hehlerware in Wohnung

Wedel. Mehr als 30 Fahrräder hat ein 60 Jahre Mann aus Wedel in seiner Wohnung und dem dazugehörigen Kellerabteil gehortet. Der Hinweis eines Nachbarn brachte jetzt die Polizei auf die Spur des Mannes, dem Hehlerei vorgeworfen wird.

Dem Mann war aufgefallen, dass der Nachbar immer wieder Fahrräder durch das Treppenhaus in seine Wohnung trug, die in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Galgenberg liegt. Das kam dem Zeugen seltsam vor, sodass er die Polizei alarmierte.

Wie die Beamten am Montag mitteilten, klingelten Polizisten bereits Heiligabend an der Tür des Wedelers – und staunten nicht schlecht: In der Wohnung des Mannes und in dem ihm zugewiesenen Kellerraum stapelten sich quasi Räder sowie Fahrradrahmen von diversen namhaften Herstellern.

Die von der Staatsanwaltschaft in Itzehoe abgesegnete Untersuchung ergab schließlich, dass sich der Mann im Besitz von mehr als 30 Rädern und Rahmen befand. Sie waren teilweise offenbar bereits für einen Weiterverkauf vorbereitet worden.

Die Beamten haben in den vergangenen Tagen recherchiert und konnten einige der Fahrräder anhand ihrer Individualnummern den rechtmäßigen Besitzern zuordnen. Die Räder waren überwiegend in Wedel sowie in Hamburg entwendet worden.

Weitere Zuordnungen könnten in den kommenden Tagen noch erfolgen. Die Beamten bitten dennoch Personen, die in den vergangenen Wochen in Wedel und Umgebung Opfer eines Fahrraddiebstahls geworden sind, sich bei den Ermittlern zu melden.

Dies könnte eine Zuordnung der aufgefundenen Räder erleichtern. Ein Kontakt zu den Ermittlern ist unter der Telefonnummer 04103/50 18 0 möglich.