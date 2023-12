McDonald‘s Wedel: Tresorknacker wollen Filiale plündern - Polizei ist da

Wedel. In den frühen Morgenstunden wähnte sich eine Einbrechergang in Wedel unbeobachtet. Ziel der mutmaßlich drei Täter am Montag, 11. Dezember, war die Schnellimbissfiliale von McDonald‘s an der Rissener Straße (B431). Das noch unbekannte Trio wollte den Tresor knacken, wurden aber gestört.

Nach Polizeiangaben hatten die letzten Mitarbeiter der McDonald‘s-Filiale das Schnellrestaurant gegen 1.45 Uhr in der Nacht zum Montag verlassen. Sieben Minuten später tauchten vermutlich die drei Täter auf und verschafften sich gewaltsam Zutritt. Anschließend arbeiteten sie nach Angaben der Polizei mit schwerem Gerät innerhalb der Filiale, um den dortigen Tresor zu öffnen.

McDonald‘s Wedel: Einbrecher arbeiten mit schwerem Gerät am Tresor

Ein Passant, der an dem Schnellrestaurant vorbeiging, bemerkte mehrere Personen innerhalb des Gebäudes. Daraufhin habe er die Kriminellen weiter beobachtet. Als sie feststellten, dass sie beobachtet wurden, flüchteten sie um 2.25 Uhr.

Somit blieb es nach Polizeiangaben beim versuchten Einbruchsdiebstahl. Die Kriminalpolizei Pinneberg ermittelt nun gegen Unbekannt und sucht Zeugen.

Einbruch bei Wedeler McDonald‘s: So beschreibt die Polizei die drei maskierten Täter

Die maskierten Täter werden folgendermaßen beschrieben: Alle drei sollen etwa 30 Jahre alt sein und sind von athletisch-muskulöser Statur. Ein Täter trug eine blaue Jacke, schwarze Trainingshose, helle Schuhe, eine Cap und gelbe Handschuhe. Der zweite hatte eine graue Jacke mit schwarzen Applikationen an und war zudem mit grauer Hose, dunklen Schuhen und gelben Handschuhen bekleidet. Der dritte Täter trug eine schwarze Jacke mit weißen Elementen und dazu eine dunkle Hose.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet mögliche Zeugen, die die Männer kurz vor der Tat oder kurz nach der Tat im Bereich der Rissener Straße oder Croningstraße gesehen oder in ein Auto haben steigen sehen, um Hinweise. Telefon: 04101/2020 oder E-Mail: SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de