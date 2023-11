Polizei Wedel: Auf Video - Teurer Felgenklau bei Mercedes-Händler

Zunächst hatten die Täter in Wedel zugeschlagen. Zweiter Diebstahl jetzt in Rellingen. Polizei sichtet in beiden Fällen Videomaterial.

Das Logo von Mercedes-Benz auf einer Felge: In Wedel und Rellingen hatten es Kriminelle auf hochwertige Felgen der Marke abgesehen. Sie wurden beim Klau in einem Autohaus gefilmt. (Symbolbild)

Wedel/Rellingen. Erst Wedel, dann Rellingen: Nachts haben Kriminelle auf dem Gelände von zwei Autohäusern der Mercedes Burmester-Gruppe hochwertige Felgen gestohlen. Videokameras zeichnete beide Taten auf. Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus.

Die erste Tat ereignete in der Nacht zu Donnerstag, 16. November – und zwar auf dem Wedeler Firmengelände von Burmester an der Industriestraße. In der Nacht zu Sonnabend schlugen die Täter dann in der Rellinger Zentrale von Burmester zu, die an der Hauptstraße liegt.

Polizei Wedel: Kriminelle stehlen Felgen in Mercedes-Autohaus

Im ersten Fall habe ein männlicher Täter zwischen 0:33 Uhr und 1:37 Uhr das Autohaus-Gelände betreten, um an zwei Fahrzeugen der Marke Mercedes insgesamt acht hochwertige Felgen in einem Gesamtwert von mehr als 7.000 Euro zu demontieren.

Die Polizei kann den Tatzeitraum so konkret rekonstruieren, weil der Täter per Videokamera aufgezeichnet wurde. Demnach handelt es sich um einen schlanken Mann mit schwarzem Kapuzenpullover. Er trug eine dunkle Jogginghose, dunkle Schuhe und eine schwarze Bauchtasche.

Zudem vermummte der Mann sein Gesicht mit einem dunklen Kleidungsstück. Zudem war in der Aufzeichnung ein weißer Transporter der Marke VW zu erkennen, mit dem der Täter die Felgen offensichtlich abtransportierte.

Mercedes-Händler in Wedel: Zweiter Versuch der Täter misslingt

In der folgenden Nacht zum Freitag kam es beim selben Autohaus erneut zu einem Diebstahlversuch. Auch dieses Mal hatte es die Täter auf hochwertige Felgen abgesehen. In diesem Fall brachen die Täter ihr Vorhaben aber aus noch unbekannten Gründen ab. Sie flohen ohne Beute. Der Tatzeitraum liegt bei dieser Tat zwischen 18 Uhr und 15:30 Uhr.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend verschafften sich zwei Täter Zutritt zum Gelände des Mercedes-Händlers an der Rellinger Hauptstraße. In der Folge demontierten sie vier Felgensätze von dort ausgestellten Pkw der Marken Mercedes und Maybach.

Der Wert der gestohlenen Felgen beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die beiden Täter waren in der Zeit zwischen 23 und 2.30 Uhr auf dem Gelände am Werk. Das beweisen die Aufnahmen einer Überwachungskamera.

In Rellingen zeichnete die Videokamera zwei Männer auf

Demnach handelt es sich um zwei Männer. Einer war mit einer hellen Jogginghose und einer hellen Weste bekleidet. Sein Komplize trug eine dunkle Jogginghose sowie einen dunklen Kapuzenpullover. Mehr ist zu ihnen nicht bekannt.

Die Kriminellen flüchteten mit einem weißen Transporter der Marke VW. Der gleiche Fahrzeugtyp war auch beim Diebstahl in Wedel verwendet worden. Die Polizei geht daher davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht.

Polizei sucht Zeugen nach inzwischen zwei Felgendiebstählen

Sie sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen auf dem Gelände des Autohauses wahrgenommen hat oder Hinweise auf den genutzten Transporter geben kann, wendet sich an die Polizei unter Telefon 04101/49 80. kol/nib