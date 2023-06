Polizei Wedel: Fahndung nach Überfall auf 83-Jährige: Sind das die Täter?

Wedel. Mit vier Bildern aus einer Überwachungskamera versucht die Kriminalpolizei in Pinneberg jetzt, Mitte Juni, einen schon länger zurückliegenden Raubversuch in Wedel aufzuklären. Am Mittwoch wurden die Aufnahmen aus der Buslinie 189 an Heiligabend 2022 veröffentlicht. Gesucht werden die Tatbeteiligten sowie weitere Hinweise.

Vor knapp einem halben Jahr, es war Sonnabend, der 24. Dezember, war es an der Kreuzung Hans-Böckler-Platz/Elbstraße in Wedel zu einem Raubversuch durch drei Jugendliche gekommen. Nach dem bisherigen Stand war eine 83-Jährige am Heiligabend zwischen 20.30 und 21 Uhr gerade mit ihrem Hund spazieren, als sie von den drei Jugendlichen aus Richtung der Bushaltestelle Hans-Böckler-Platz umzingelt wurde.

Fotofahndung nach Überfall auf 83-Jährige in Wedel: Sind das die Täter?

Die jungen Männer forderten von der älteren Frau die Herausgabe von Bargeld. Als die Wedelerin sagte, dass sie kein Geld bei sich hätte, wurde sie zu Boden geschubst und verletzt. Die Täter flohen in unbekannte Richtung. Einer der Männer trug eine Lederjacke.

Mit Bildern der Überwachungskamera des Linienbusses 189 sucht die Polizei nach einem Raubversuch in Wedel nach den Tätern.

Foto: Polizei / HA

Weder ein Zeugenaufruf aus dem Dezember noch die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Pinneberg haben bislang zur Identifizierung der drei mutmaßlichen Täter geführt. Die Täter sollen aber kurz vor der Tat aus einem Bus der Linie 189 gestiegen sein.

Eine Videoauswertung des Busses zeigt tatsächlich eine Gruppe von vier offenbar zusammengehörigen Personen. Eine von ihnen trägt die beschriebene Lederjacke. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass die jungen Männer mit dem Raubversuch in Zusammenhang stehen.

Ein Mann hatte dunkle Haare und Bart, eine braune Lederjacke, eine dunkelblaue Hose, ein Cap und einen grauen Rucksack bei sich. Der zweite mutmaßliche Täter trug eine blaue Jeans, einen hellen Kapuzenpullover und darüber eine rote Jacke. Er hatte schwarze kurze Haare. Der dritte Beteiligte war mit einer blauen Jeans und einer weiße Jacke mit grau abgesetzten Schulter- und Unterarmpartien bekleidet.

Der vierte Mann steht im Mittelgang des Busses und hält sich an zwei Sitzen fest. Er trug eine helle Hose und eine dunkle Jacke, einen Mund-Nasen-Schutz und eine dunkelblaue Mütze mit weißem Emblem.

Polizei Pinneberg erhofft sich nach Raubversuch mehr Hinweise

Die Beamtinnen der Ermittlungsgruppe Jugend der Pinneberger Kriminalpolizei bitten jetzt nochmals unter 04101/2020 um sachdienliche Hinweise zu den abgebildeten Personen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten.