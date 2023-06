Beim Abbiegen des Autos rast das entgegenkommende Zweirad in den Wagen. Dabei wurde der Biker von seiner Maschine geschleudert.

Bei einem schweren Unfall in Moorrege (Kreis Pinneberg) ist am Dienstagabend ein 59 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolbild)

Unfall Moorrege Lebensgefährlich verletzt – Motorradfahrer kracht in VW Polo

Moorege. Bei einem schweren Unfall in Moorrege zwischen einem Auto und einem Motorrad ist am Dienstagabend ein 59 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Beim Abbiegen des Autos ist der entgegenkommende Motorradfahrer in den Wagen gefahren und wurde von seiner Maschine geschleudert.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es gegen 17:48 Uhr auf der Bundesstraße 431 im Einmündungsbereich Voßmoor zu dem verhängnisvollen Zusammenstoß. Ein 66-jähriger Autofahrer aus Moorrege fuhr mit seinem VW Polo auf der Wedeler Chaussee in Richtung Uetersen. Beim Einbiegen in die Straße Voßmoor kam es zum Crash.

Unfall Moorrege: Lebensgefährlich verletzt – Motorradfahrer kracht in VW Polo

Laut Polizei sei das entgegenkommende Motorrad auf der Bundesstraße 431 aus Richtung Uetersen in den VW gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 59 Jahre alte Biker von seiner Maschine geschleudert. Er erlitt schwere bis lebensgefährliche Verletzungen.

Zur weiteren Behandlung wurde der Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit etwa 11.000 Euro beziffert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde zur Verkehrsunfallrekonstruktion ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Straße wurde bis 20 Uhr voll gesperrt.

11.000 Euro Schaden – Unfallfahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Moorrege abgestreut. Der Fahrzeugverkehr wurde weiträumig an der Unfallstelle abgeleitet. Das beide Unfallfahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Zum Gesundheitszustand des Motorradfahrers lagen der Polizei am Mittwochmorgen keine weiteren Informationen vor. Die Ermittler suchen aber Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder zum Unfallhergang. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Uetersen unter der Telefonnummer 04122/70530 zu melden.

