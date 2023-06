In Elmshorn umringten drei junge Männer einen Bremer, um ihm sein Smartphone zu rauben. Der Mann wurde verprügelt. (Symbolbild)

Elmshorn. Drei gegen Einen: Mit dieser bedrohlichen Situation sah sich am Dienstagabend ein 26 Jahre alter Bremer in Elmshorn konfrontiert – zumal ihm das kriminelle Trio in räuberischer Absicht gegenüberstand. Die drei Männer überfielen den Fußgänger, forderten sein Smartphone und schlugen ihn zusammen.

Den Polizeiangaben nach geschah der brutale Überfall kurz vor 21 Uhr an der Reichenstraße zwischen Ollnstraße und Osterfeld. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen traten die noch unbekannten Täter dort an den 26-Jährigen heran, stoppten ihn und forderten sein Smartphone.

Polizei Elmshorn: Jugendgang schlägt Bremer zusammen – wegen seines Handys

Im weiteren Verlauf soll das Trio auf den Bremer eingeschlagen und ihn festgehalten haben. Die Angreifer flüchteten danach ohne Raubgut in Richtung Innenstadt. Der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Es soll sich bei den Tätern um drei junge Männer im Alter von Mitte 20 gehandelt haben. Sie trugen Sport- und Trainingsanzüge. Bei einem der Täter war der linke Unterarm tätowiert. Die Fahndung nach den Unbekannten mit mehreren Streifenwagen verlief am Abend ergebnislos.

Polizei sucht Zeugen, die die flüchtende Gang gesehen hat

Die Ermittlungsgruppe Jugend der Elmshorner Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und bittet unter 04121/8030 um sachdienliche Hinweise zur Identität und weiteren Fluchtrichtung der drei Kriminellen.