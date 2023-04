Schenefeld. Der Kaiser kommt, und zwar in den Kreis Pinneberg: Roland Kaiser, einer der bekanntesten und beliebtesten Schlagersänger Deutschlands, macht Ende April der Stadt Schenefeld seine Aufwartung. Als bekennender Sozialdemokrat - seit 2002 besitzt Kaiser das Parteibuch – folgt er der Einladung des Pinneberger SPD-Bundestagsabgeordneten Ralf Stegner. Der zweistündige Auftritt dürfte mehr werden als nur ein bloßer Wahlkampftermin vor der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am 14. Mai.

In der Talk-Reihe „Stegner trifft…“ wollen Stegner (63) und Kaiser am Sonntag, 23. April, von 15 bis 17 Uhr im Schenefelder Juks in „gemütlicher Atmosphäre über Tiefsinniges und Alltägliches, über Politisches und Privates ins Gespräch kommen“. Ein Nachmittag „reich an Anekdoten und Spontanität“ wird versprochen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Schenefeld: Schlagerstar Roland Kaiser trifft SPD-Urgestein Ralf Stegner

Der „sehr besondere Gast“, wie die SPD ihn nennt, kommt damit kurz vor seinem 71. Geburtstag nach Schenefeld. Musikalisch wird der Talk begleitet durch die Klänge von den „linken SPDemikern“. Die Moderation übernimmt Linja Voges. Ob Kaiser auch singen wird, ist laut Ankündigung nicht klar.

Bundestagsabgeordneter Ralf Stegner (SPD) ist in Berlin einziger Wahlkreis-Vertreter aus Pinneberg. Nun trifft er Roland Kaiser zum Gespräch.

Foto: Burkhard Fuchs

Dennoch dürfte der zweistündige Auftritt nicht nur für SPD-Wähler interessant werden, zumal ein „spannender, gedankenreicher und freudiger Nachmittag“ angekündigt wird. Denn Kaiser ist bekanntlich nicht nur SPD-Mitglied, sondern mit mehr als 90 Millionen verkauften Tonträgern einer der erfolgreichsten Schlagerstars der Republik – mit einer interessanten Vita.

Roland Kaisers Pflegemutter putzte im Büro von Willy Brandt

Roland Kaiser wuchs bei einer Pflegemutter im Berliner Wedding auf. Sie putzte das Büro von Willy Brandt im Kurt-Schumacher-Haus. Seine leibliche Mutter war mit 16 Jahren schwanger geworden, hatte ihren Sohn nach der Geburt als Findelkind in einem Korb ausgesetzt. Nach dem Tod seiner Adoptivmutter brach Kaiser die Schule ab und wurde von seiner Tante in Obhut genommen.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Er wurde Autokaufmann bei einem Ford-Händler, dessen Werbeabteilung er leitete. Seit 1996 ist er in dritter Ehe verheiratet und lebt in Münster. Als Schlagerstar gehören „Schach Matt“, „Dich zu lieben“ oder „Joana“ zu seinen größten Hits.

Olaf Scholz überreichte Kaiser das Parteibuch der SPD

Im Gegensatz zu Stegner, der seit 1982 SPD-Mitglied ist, bekennt sich Kaiser erst seit 2002 offen zur SPD: „Ich bin seit so langer Zeit ein stiller Liebhaber. Jetzt kann ich mich auch zu meiner Freundin bekennen“, sagte er anlässlich seines Parteieintritts. Olaf Scholz übergab ihm sogar sein Parteibuch. Bis heute steht er mit dem Bundeskanzler in Kontakt, der ihm im Mai telefonisch auch zu seinem 70. Geburtstag gratulierte.

Stegner trifft Roland Kaiser: Sonntag, 23. April, 15 bis 17 Uhr. Einlass: ab 14.30 Uhr im JUKS Schenefeld, Osterbrooksweg 25, 22869 Schenefeld. Anmelden kann man sich ausschließlich hier.