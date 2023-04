HVV: Massive Einschränkungen für S1 und S3 ab 6. April 2023

An den Strecken der S1 und S3 wird in Hamburg und Pinneberg gebaut. Zudem hakt es bei der Nordbahn. Was HVV-Kunden wissen müssen.

Es fährt kein Zug nach Pinneberg – und auch nicht nach Wedel. In den schleswig-holsteinischen Osterferien saniert die Bahn Streckenabschnitte der S3 und S1. Von Hamburg in den Kreis Pinneberg zu kommen, wird umständlich.

Kreis Pinneberg/Hamburg.

S-Bahn saniert Gleise zwischen Hamburg und Pinneberg

Ab 6. April 2023 kommt es zu massiven Einschränkungen

Betroffen von Sperrungen sind die Bahnlinien S1 und S3

Welchen Schienenersatzverkehr der HVV für Pendler anbietet

Fahrgäste der S-Bahn aus Pinneberg und Wedel müssen sich während der schleswig-holsteinischen Osterferien auf massive Einschränkungen einstellen. Die Deutsche Bahn führt von Donnerstag, 6. April, bis Sonntag, 23. April, umfassende Bauarbeiten durch – mit erheblichen Auswirkungen für Reisende.

Erst in den Hamburger Märzferien hatte es massive Einschränkungen für Fahrgäste aufgrund von Bauarbeiten gegeben. Alle Regionalzüge endeten und starteten in Pinneberg – mit teilweise skurrilen Auswüchsen. Jetzt müssen sich Reisende also erneut in Geduld üben.

HVV: Massive Einschränkung bei S-Bahnen im Kreis Pinneberg

Auf dem Streckenabschnitt der Linie S3 zwischen den Stationen Elbgaustraße und Pinneberg werden von Donnerstag, 6. April, bis Donnerstag, 13. April, Gleise und Signalkabel erneuert. Deshalb fahren in dieser Zeit Busse zwischen Elbgaustraße und Pinneberg.

Ab Elbgaustraße besteht Anschluss an die S-Bahn in Richtung Innenstadt. Die Deutsche Bahn rät, auf den Regionalverkehr auszuweichen – allerdings fallen im April auch zahlreiche Züge der Nordbahn aufgrund von Bauarbeiten der DB Regio AG aus.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

S-Bahn: Auch die S1-Strecke von und nach Wedel ist betroffen

Von den Bauarbeiten während der Osterferien ist auch der Streckenabschnitt zwischen Blankenese und Wedel der Linie S1 betroffen. Dort werden ebenfalls Kabelarbeiten durchgeführt. Zusätzlich werde die Station Iserbrook erneuert und Brückenarbeiten an der Bargfredstraße durchgeführt.

Daher müssen Fahrgäste auch auf diesem Abschnitt auf einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ausweichen. Die Züge der Linie S1 fahren ab Blankenese in Richtung Innenstadt, die Linie S11 beginnt außerplanmäßig erst ab Othmarschen.

Hamburg: Zwischen Altona und Sternschanze fallen S-Bahnen aus

Die Arbeiten auf diesem Streckenabschnitt beginnen ebenfalls am 6. April, dauern aber bis zum 23. April an. Fahrgäste können zusätzlich zum Ersatzverkehr auch die Buslinien 1 und 189 nutzen.

An den Wochenenden 15. und 16. April sowie 22. und 23. April fahren zudem keine S-Bahnen zwischen Altona und Sternschanze. Hier wird ebenfalls ein Busersatzverkehr eingerichtet. Grund sind Kampfmittelsondierungen an den Brücken der Schanzenstraße und Sternbrücke.

Die Züge der Linie S21 beginnen stadteinwärts nicht in Elbgaustraße, sondern pendeln zwischen Aumühle und Sternschanze. Die Züge der Linie S31 aus dem Hamburger Süden enden schon am Hauptbahnhof.

Laut Deutscher Bahn sind die Bauarbeiten nötig, um eine „leistungsstarke und moderne Infrastruktur“ zu gewährleisten. Damit möglichst wenige Fahrgäste von den Einschränkungen betroffen sind, seien die Bauarbeiten in den laut Bahn schwächer ausgelasteten Ferienzeiten und Wochenenden gebündelt worden.