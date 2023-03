Täter fragt nach der Uhrzeit. Als der 82-Jährige ihm den Arm hinhält, schlägt der Dieb zu. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.

Eine wertvolle Uhr des Schweizer Nobelherstellers Rolex hat ein Dieb in Wedel vom Handgelenk eines 82 Jahre alten Mannes gezogen (Beispielbild).

Wedel. Ein dreister Dieb hat in Wedel die Armbanduhr eines 82 Jahre alten Autofahrers entwendet. Laut Polizeiangaben handelte es sich um ein wertvolles Modell des Schweizer Herstellers Rolex.

Der ältere Herr saß in seinem Audi, der am Montagvormittag vor einem Optikerladen an der Bahnhofstraße abgestellt war.

Wedel: Rolex gestohlen – Mann zieht Senior Luxusuhr vom Handgelenk

Zwischen 11.30 und 12 Uhr klopfte ein Mann an das Fenster auf der Fahrerseite. Als der 82-Jährige die Scheibe herunterließ, fragte der Täter nach der Uhrzeit und ergriff wenig später den Arm des Wedelers – angeblich, um die Uhrzeit besser ablesen zu können.

Dabei öffnete der Dieb den Verschluss der Rolex, zog diese vom Handgelenk des Opfers und ging zügig davon.

Wedel: Rolex-Dieb ist etwa 40 Jahre alt und spricht fließend Hochdeutsch

Der Autofahrer beschreibt den Täter als etwa 40 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und schlank. Er hat blonde Haare, trug eine dunkle Jacke und sprach fließend Hochdeutsch. Weiteres ist nicht bekannt.

Die Ermittler der Kripo Pinneberg suchen Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die den beschriebenen Mann im Umfeld der Bahnhofsstraße gesehen haben. Hinweise dazu unter Telefon 04101/20 20.